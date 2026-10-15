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Baskonia change déjà de coach et rappelle encore un ancien...

EuroLeague - Velimir Perasovic retrouve le banc de Baskonia, où il succède à Paolo Galbiati. Sous contrat jusqu'en juin 2028, le technicien croate entame à Vitoria son quatrième mandat et dirigera son premier match dès vendredi face à la Virtus Bologne, en EuroLeague.
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Baskonia change déjà de coach et rappelle encore un ancien...
Velimir Perasovic est de retour à Baskonia
Crédit photo : FIBA
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À Vitoria, certaines histoires ne s'achèvent jamais tout à fait. Ce mercredi 14 octobre, Baskonia a confié une nouvelle fois son équipe à Velimir Perasovic, appelé à prendre la succession de Paolo Galbiati avec un contrat courant jusqu'en juin 2028. Le Croate, qui sort de cinq saisons sur le banc de l'UNICS Kazan, n'aura guère le temps de s'acclimater : attendu jeudi au Pays basque, il dirigera dès le lendemain son premier match, face au Virtus Bologne en EuroLeague.

Velimir Perasovic, deuxième entraîneur le plus présent de l'histoire de Baskonia

Peu de techniciens connaissent la maison aussi bien que lui. Fort de 253 rencontres dirigées sur le banc azulgrana, le natif de Split ne cède la première place qu'à un seul entraîneur dans l'histoire du club, qui s'attache cette fois ses services pour deux saisons. Dans son communiqué, Baskonia salue l'arrivée d'un technicien « avec de l'expérience et de la passion pour le club azulgrana ».

L'homme du Final Four de Berlin en 2016

Sous sa direction, Baskonia a garni sa vitrine d'une Coupe du Roi et d'une Supercoupe. Mais c'est surtout la saison 2015-2016 qui reste attachée à son nom, celle d'une équipe qui s'était hissée jusqu'au Final Four de Berlin, avec Fabien Causeur et Kim Tillie dans le roster. Dix ans ont passé depuis, et jamais le club basque n'a retrouvé le dernier carré de l'EuroLeague.

Cette saison-là avait d'ailleurs commencé par un pari. Arrivé avec un contrat d'un an assorti d'une option, Perasovic avait vu Baskonia lever la clause de prolongation dès février 2016. L'équipe, alors quatrième de Liga Endesa et demi-finaliste de la Coupe du Roi, avait retrouvé avec lui une identité faite d'engagement et de combativité.

Du parquet au banc, une histoire en quatre chapitres

Le lien s'est noué bien avant sa carrière d'entraîneur, puisque Perasovic a d'abord défendu les couleurs de Baskonia pendant quatre saisons en tant que joueur. Il a ensuite découvert le banc vitorien de 2005 à 2007, avant d'y revenir pour l'épopée de 2015-2016. En novembre 2018, alors libre depuis son départ de l'Anadolu Efes Istanbul, il avait répondu à un troisième appel pour remplacer Pedro Martínez.

Ce troisième chapitre s'était refermé brutalement en décembre 2019. Treizième de l'EuroLeague (6 victoires, 9 défaites) et sixième de Liga Endesa (7-6), l'équipe venait d'encaisser plusieurs lourdes défaites en l'espace d'un mois. Josean Querejeta avait alors tranché en confiant les clés à son adjoint, Josep Maria Berrocal. Près de sept ans plus tard, le président basque se tourne de nouveau vers son ancien entraîneur alors que l'Italien Paolo Galbiati subit le début de saison mitigé de son équipe (4 victoires et 4 défaites). Un chantier assez général s'annonce puisque l'arrière Markus Howard (1,78 m, 27 ans) vient de quitter le club pour le Zénith Saint-Pétersbourg, en Russie.

Baskonia Vitoria-Gasteiz

Derniers résultats

DateMatch
24/09/2026Baskonia Vitoria-Gasteiz 89 - 106 Olympiacos Piraeus
27/09/2026San Pablo Burgos 97 - 98 Baskonia Vitoria-Gasteiz
29/09/2026Valencia Basket 111 - 88 Baskonia Vitoria-Gasteiz
02/10/2026Baskonia Vitoria-Gasteiz 86 - 76 Armani Olimpia Milano
04/10/2026Baskonia Vitoria-Gasteiz 118 - 78 FIATC Girona
09/10/2026Baskonia Vitoria-Gasteiz 84 - 92 Besiktas Istanbul
11/10/2026Baskonia Vitoria-Gasteiz 93 - 73 Joventut Badalone
13/10/2026Baskonia Vitoria-Gasteiz 79 - 93 Dubai Basketball

Prochains matchs

DateMatch
16/10/2026Virtus Bologna - Baskonia Vitoria-Gasteiz
18/10/2026Tenerife - Baskonia Vitoria-Gasteiz
22/10/2026Panathinaikos Athens - Baskonia Vitoria-Gasteiz
25/10/2026Valencia Basket - Baskonia Vitoria-Gasteiz
27/10/2026Baskonia Vitoria-Gasteiz - Real Madrid

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