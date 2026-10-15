Mikel Brown Jr. pourrait bien être la grosse surprise de la saison !

Mikel Brown Jr. pourrait bien faire parler de lui dès sa première saison NBA. Après avoir manqué les trois premières rencontres de présaison des Brooklyn Nets en raison d'une blessure à la cheville gauche, le sixième choix de la Draft 2026 a enfin effectué ses débuts ce mercredi, lors de la défaite contre Miami (128-144). Avec 15 points à 4/7 aux tirs, dont 2/5 à 3-points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 18 minutes, l'ancien joueur de Louisville a immédiatement montré une partie de son potentiel.

Mikel Brown Jr. impressionne dès ses premières minutes

Entré en jeu en fin de premier quart-temps, le meneur a rapidement trouvé la cible sur sa première tentative. Sa capacité à tirer de loin, à attaquer le cercle et à jouer avec rythme lui a permis de peser sur la rencontre, notamment après la pause, avec 10 points inscrits en seconde période.

Mikel Brown Jr. 15-3-3-2 (4/7 FG) in 18 mins pic.twitter.com/3clnlu6qkF — Brett Usher (@UsherNBA) 15 octobre 2026

Une prestation appréciée par son entraîneur, Jordi Fernández.

« J'ai aimé son rythme et sa manière de se déplacer. Il était très bon. Et ce ne sont que ses premières minutes, il va continuer à progresser. J'ai aussi aimé sa communication et son implication auprès de ses coéquipiers. »

Brown Jr. n'a par ailleurs perdu aucun ballon, un élément encourageant pour un jeune meneur qui découvre le niveau NBA.

Un talent offensif qui pourrait surprendre

À Louisville, Mikel Brown Jr. avait déjà démontré une capacité à créer son propre tir, notamment à longue distance. Il avait terminé la saison universitaire avec 27 paniers réussis à plus de 7,62 mètres, le meilleur total de NCAA dans cet exercice.

Ses prestations en Summer League avaient également été prometteuses, avec des moyennes de 18 points, 4 passes décisives et 2 interceptions.

“He comes in with a presence. He doesn’t act or look like a rookie.”



Nets GM Sean Marks with high praise for No. 6 overall pick Mikel Brown Jr. 🙌



(via @SiriusXMNBA) pic.twitter.com/bFifHmENvK — ClutchPoints (@ClutchPoints) 8 octobre 2026

Mais son adaptation devra se poursuivre dans un effectif où évoluent notamment Egor Dëmin et Nolan Traoré. La concurrence sur les postes extérieurs pourrait limiter son temps de jeu initial, d'autant que Brooklyn souhaite rester prudent après sa blessure.

« J'attendais ce moment depuis longtemps »

Interrogé par le New York Post, Brown Jr. n'a pas caché son soulagement après plusieurs semaines d'attente.

« Je me sens incroyablement bien. C'est très excitant parce que j'attendais ce moment depuis longtemps. Je suis heureux de voir que le travail porte ses fruits et de pouvoir continuer à rester en bonne santé. »

Le rookie a également expliqué avoir profité de son indisponibilité pour étudier les systèmes de Jordi Fernández et les habitudes de ses coéquipiers.

Mikel Brown Jr. WILL be great pic.twitter.com/6CyOp74s5b — The Peoples’s Mix (Abdi) 🇸🇴 (@Abdi_Mix) 15 octobre 2026

Brooklyn débutera sa saison régulière le 21 octobre contre Charlotte. Si Brown Jr. confirme ses premières impressions, il pourrait rapidement devenir l'une des attractions de cette jeune équipe des Nets.