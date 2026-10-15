Etouffante à vue d'œil, l'équipe de Nanterre a réalisé une performance remarquable face au tenant du titre de BCL ce mardi, à Maurice-Thorez. Larges tombeurs du Rytas Vilnius (+ 28 points !), les hommes de Julien Mahé ont, au-delà de l'impact visuel, fourni un match les faisant rentrer dans les livres de record de la Basketball Champions League - tant le livre du club que celui de la compétition dans son ensemble.

Retour sur les chiffres marquants d'un mardi soir, pouvant être "fondateur" à bien des égards.

Maurice-Thorez, terre de gros scores en BCL pour Nanterre

En s'imposant 93 à 65 face au Rytas Vilnius, la JSF n'a pas seulement régalé son public : elle a infligé au club lituanien la plus lourde défaite de son histoire en BCL, selon notre fournisseur Opta. C'est d'ailleurs la toute première en saison régulière de BCL que Vilnius concède les quatre quarts-temps d'une même rencontre.

Pour Nanterre, ce succès de 28 longueurs marque évidemment les esprits. Mais il ne constitue en réalité que la troisième plus large victoire de l'histoire du club dans la compétition. Point commun avec ces deux précédents cartons : ils s'étaient déjà déroulés dans leur chaudron des Hauts-de-Seine !

Le record reste pour l'heure un retentissant +47 contre le Telekom Baskets Bonn en janvier 2019 (103-56), devançant d'un point un +46 face au BK Opava, en décembre 2018 (110-64). S'il en fallait vraiment une preuve, le Palais des Sports Maurice-Thorez transcende bel et bien les joueurs nanterriens lors des soirées continentales.

Moisson de rebonds inédite

Si la victoire s'est dessinée avec autant d'éclat, c'est en partie grâce à la nette domination des hommes de Julien Mahé dans la raquette. Avec 54 rebonds captés (dont 24 offensifs), Nanterre 92 a établi son nouveau record absolu dans un match de BCL. Un record doublé par le fait que le champion en titre n'avait encore jamais concédé plus de 50 rebonds à un adversaire, sur la scène européenne, selon Opta.

Si ce total impressionnant reste en deçà du record absolu de la compétition — propriété de Tenerife avec 65 prises contre Opava (encore) en janvier 2019 —, il traduit malgré tout un volume de jeu et une débauche d'énergie hors norme. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur francilien Julien Mahé ne cachait pas sa surprise devant la quantité d'actions générée.

« Je n'ai jamais coaché un match avec 95 tirs tentés en 40 minutes. 95 tirs tentés, 24 rebonds offensifs et seulement 2 balles perdues. On a vraiment mis de la qualité des deux côtés, extrêmement constants et durs défensivement. »

Seulement 2 ballons perdus !

Justement, le technicien relève lui-même le chiffre le plus étourdissant de cette démonstration : 2.

Dans un match disputé sur un rythme effréné, les coéquipiers de Xavier Castañeda n'ont commis que 2 pertes de balle en 40 minutes ! Il s'agit tout simplement du record historique de la Basketball Champions League pour le plus faible total de turnovers dans une rencontre.

Une marque de propreté absolue que Nanterre partage désormais avec la Virtus Bologne (face à Strasbourg en janvier 2019) et Cholet Basket (contre Darussafaka en décembre 2023). Techniquement sérieuse et disciplinée, la prestation nanterrienne est qualifiée, par Julien Mahé lui-même, de : « meilleur match jusqu'à maintenant. En terme de qualité de très loin, de très très loin sur beaucoup d'aspects. […] On fait un match vraiment de très très grande qualité. »