Un titre de champion d'Europe ne préserve pas de certains ennuis internes... C'est ainsi que l'Olympiakos se présentera ce jeudi à Barcelone sans Tyler Dorsey.

Le club du Pirée a annoncé que l'arrière était écarté du groupe pour le match d'EuroLeague prévu demain soir, et qu'il devait regagner Athènes sans attendre. Cette décision fait suite à plusieurs commentaires publiés par le joueur sur Instagram, où il répondait à une discussion consacrée à sa place dans l'effectif et à son éventuelle prolongation.

Blossomgame au centre de l'affaire

Tout est parti du « Triple Threat Show », où les deux anciens monégasques Chima Moneke et Jaron Blossomgame débattaient de la situation contractuelle de Dorsey.

PROFIL JOUEUR Tyler DORSEY Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 30 ans (18/02/1996) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 12,6 #33 REB 1,6 #192 PD 1,4 #118

Le premier voyait en lui un élément indispensable de l'Olympiakos, quand le second jugeait son apport remplaçable. La discussion portait aussi sur le moment où le club devrait lui proposer une prolongation.

Dorsey n'a pas laissé passer. À l'attention de Blossomgame, il a écrit : « Si tout ce que je fais est remplaçable, pourquoi ne pas me laisser partir tout de suite, surtout s'ils ne veulent pas me payer ? Pourquoi perdre du temps et créer du drama ? » Dans un second message, adressé au coanimateur Dionysis Aravantinos, il a affirmé que son temps de jeu avait chuté « sans raison » et promis que « la vérité serait dite » sur la façon dont il estime avoir été traité.

Le message de Dorsey

Dorsey sommé de s'excuser

La réponse de l'Olympiakos n'a pas tardé. Le club a rapatrié Dorsey et l'a sommé de s'excuser afin d'espérer réintégrer l'équipe.

Le contexte contractuel donne à l'épisode une résonance particulière. L'international grec a signé à l'Olympiacos le 30 juin 2024 pour trois saisons, après un premier passage au Pirée en 2021-2022. Il entame donc la dernière année de son bail, et, pour l'heure, aucune avancée n'a été enregistrée sur une éventuelle prolongation.

Des échanges déjà tendus avant l'été

Dès septembre, Dorsey avait lui-même reconnu l'absence de discussions abouties. Dans un entretien accordé à Amerikanos24tv, il expliquait ne "pas être proche d'un accord", tout en répétant avoir fait savoir au club son souhait de rester dès le début de la saison.

Le contraste avec ses derniers messages publics est net : le ton a changé en quelques semaines. Et son temps de jeu a effectivement chuté. À 22 minutes de moyenne avant le déplacement à Valence mardi, il n'a joué que 5 minutes lors de l'incroyable renversement à la Roig Arena.

Le temps de jeu en baisse de Tyler Dorsey