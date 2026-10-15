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Tyler Dorsey écarté par l'Olympiakos après un commentaire Instagram !

Tyler Dorsey ne jouera pas avec l'Olympiakos vendredi à Barcelone en EuroLeague. Le club grec a écarté l'arrière de son groupe et l'a renvoyé à Athènes à la suite d'un message Instagram à propos de son rôle chez le champion d'Europe.
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Résumé
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Tyler Dorsey écarté par l'Olympiakos après un commentaire Instagram !
Alors que l'Olympiakos est en road trip en Espagne, Tyler Dorsey a été contraint de retourner en Grèce
Crédit photo : Sébastien Grasset
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Un titre de champion d'Europe ne préserve pas de certains ennuis internes... C'est ainsi que l'Olympiakos se présentera ce jeudi à Barcelone sans Tyler Dorsey.

Le club du Pirée a annoncé que l'arrière était écarté du groupe pour le match d'EuroLeague prévu demain soir, et qu'il devait regagner Athènes sans attendre. Cette décision fait suite à plusieurs commentaires publiés par le joueur sur Instagram, où il répondait à une discussion consacrée à sa place dans l'effectif et à son éventuelle prolongation.

Blossomgame au centre de l'affaire

Tout est parti du « Triple Threat Show », où les deux anciens monégasques Chima Moneke et Jaron Blossomgame débattaient de la situation contractuelle de Dorsey.

PROFIL JOUEUR
tyler_dorsey_2026-2027_profile.png
Tyler DORSEY
Poste(s): Arrière
Taille: 196 cm
Âge: 30 ans (18/02/1996)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / EuroLeague
PTS
12,6
#33
REB
1,6
#192
PD
1,4
#118

Le premier voyait en lui un élément indispensable de l'Olympiakos, quand le second jugeait son apport remplaçable. La discussion portait aussi sur le moment où le club devrait lui proposer une prolongation.

Dorsey n'a pas laissé passer. À l'attention de Blossomgame, il a écrit : « Si tout ce que je fais est remplaçable, pourquoi ne pas me laisser partir tout de suite, surtout s'ils ne veulent pas me payer ? Pourquoi perdre du temps et créer du drama ? » Dans un second message, adressé au coanimateur Dionysis Aravantinos, il a affirmé que son temps de jeu avait chuté « sans raison » et promis que « la vérité serait dite » sur la façon dont il estime avoir été traité.

Le message de Dorsey

Dorsey sommé de s'excuser

La réponse de l'Olympiakos n'a pas tardé. Le club a rapatrié Dorsey et l'a sommé de s'excuser afin d'espérer réintégrer l'équipe.

Le contexte contractuel donne à l'épisode une résonance particulière. L'international grec a signé à l'Olympiacos le 30 juin 2024 pour trois saisons, après un premier passage au Pirée en 2021-2022. Il entame donc la dernière année de son bail, et, pour l'heure, aucune avancée n'a été enregistrée sur une éventuelle prolongation.

Des échanges déjà tendus avant l'été

Dès septembre, Dorsey avait lui-même reconnu l'absence de discussions abouties. Dans un entretien accordé à Amerikanos24tv, il expliquait ne "pas être proche d'un accord", tout en répétant avoir fait savoir au club son souhait de rester dès le début de la saison.

Le contraste avec ses derniers messages publics est net : le ton a changé en quelques semaines. Et son temps de jeu a effectivement chuté. À 22 minutes de moyenne avant le déplacement à Valence mardi, il n'a joué que 5 minutes lors de l'incroyable renversement à la Roig Arena.

Le temps de jeu en baisse de Tyler Dorsey

Tyler Dorsey

Stats moyennes des 6 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
618:5112,31,71,30,70

6 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
13/105:0420000V 97-102 @ VALEuroLeague
09/1017:2443310V 89-66 vs EFEEuroLeague
04/1020:54112100V 68-78 @ IRAEsake
01/1027:06221200D 96-94 @ BOLEuroLeague
29/0919:53102120V 91-93 @ ZALEuroLeague
24/0922:45252110V 89-106 @ BASEuroLeague

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