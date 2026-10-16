Laval va chercher jusqu'en Australie son joker médical

L' US Laval Basket a trouvé son renfort pour compenser l'absence de Gael Gelu. Blessé et indisponible pour plusieurs semaines, le meneur de 33 ans voit arriver Junior Madut, un arrière de 29 ans au parcours particulièrement international.

Un joker médical au parcours international

Né le 26 mars 1997, le nouveau joueur lavallois possède les nationalités australienne et sud-soudanaise. Il a notamment porté les couleurs de la sélection du Soudan du Sud lors de la Coupe du monde 2023 et de l'AfroBasket 2025.

🇸🇸 Junior Madut finishes with a solid 1️⃣6️⃣pts vs Mali! #SSDHighlights @AfroBasket pic.twitter.com/WMtF4jc00B — South Sudan Basketball (@SSBFed) 23 février 2025

Cette arrivée intervient alors que Laval découvre la Nationale Masculine 1 cette saison. Le club mayennais avait notamment conservé neuf joueurs durant l'intersaison, dont Gaël Gélu, présent sous ses couleurs depuis 2014.

PROFIL JOUEUR Gael GELU Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 33 ans (12/12/1992) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 0 #260 REB 3,5 #112 PD 4 #25

De la NCAA à la NBL australienne, en passant par l'Europe

Avant de rejoindre Laval, Junior Madut a construit une carrière entre plusieurs continents. Après un passage à Eastern Florida State College, il a poursuivi son cursus universitaire à Hawaii, en NCAA. Lors de la saison 2021-2022, il avait notamment compilé 10,8 points, 4,3 rebonds et 2 passes décisives de moyenne, débutant les 28 rencontres disputées par son équipe.

Il a ensuite découvert la NBL australienne avec le South East Melbourne Phoenix en 2022-2023, puis les Tasmania JackJumpers en 2023-2024. Deux expériences dans le championnat professionnel majeur du pays, avant de poursuivre sa carrière à l'étranger.

L'arrière a ainsi évolué en Finlande avec Karhu Basket, puis en Grande-Bretagne sous les couleurs de Manchester Basketball, avant de rejoindre le Kosovo et le KB Trepça. Il est également passé par le basket africain, notamment avec Dar City, en Tanzanie.

Des performances offensives remarquées en Australie

Plus récemment, Junior Madut évoluait avec les Rockhampton Rockets dans le championnat australien de NBL1 North.

Le 30 mai 2026, il avait notamment inscrit 27 points, capté 3 rebonds et distribué 5 passes décisives contre les Northside Wizards, avec 5 tirs à 3-points réussis.

Quelques semaines plus tard, le 27 juin, il avait réalisé une nouvelle prestation offensive de premier plan face aux Mackay Meteors, compilant 28 points et 7 passes décisives, malgré la défaite de son équipe (99-118).

Laval récupère ainsi un arrière disposant d'une expérience de plusieurs championnats professionnels et de compétitions internationales. Son arrivée doit permettre au club mayennais de disposer d'une solution supplémentaire sur les lignes extérieures pendant l'indisponibilité de Gaël Gélu.