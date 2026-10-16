Flammes Carolo : les collectivités réclament une nouvelle gouvernance, mais maintiennent leur soutien financier

Les Flammes Carolo ne seront pas abandonnées par leurs principaux partenaires publics. Alors que le club de Charleville-Mézières traverse une importante crise judiciaire et organisationnelle, les collectivités locales ont décidé de maintenir leur soutien financier pour la saison 2026-2027. Une annonce importante pour la formation ardennaise, qui avait récemment sollicité ses partenaires afin de répondre à ses besoins de trésorerie.

Dans un communiqué commun publié jeudi 15 octobre, relayé par RVM, la Ville de Charleville-Mézières, Ardenne Métropole et la Région Grand Est ont cependant assorti cette décision d'une attente claire : la mise en place d'une nouvelle gouvernance, capable de garantir le fonctionnement et la stabilité du club.

Les collectivités maintiennent leur soutien financier aux Flammes Carolo

Malgré la gravité des accusations visant plusieurs responsables des Flammes Carolo, les trois collectivités entendent distinguer l'avenir de l'institution sportive des procédures judiciaires concernant ses dirigeants.

« Les mises en examen concernées relèvent d’une procédure destinée à permettre à la justice de déterminer les responsabilités, dans le respect de la présomption d’innocence. Elles ne sauraient, à elles seules, conduire à fragiliser une institution sportive qui dépasse les personnes et dont l’engagement, les résultats et l’ancrage territorial sont reconnus de tous. »

Cette prise de position permet au club de conserver ses engagements financiers publics pour l'exercice 2026-2027. Le montant des aides concernées n'a toutefois pas été précisé dans cette communication.

Cette décision intervient alors que, selon L'Ardennais, comme nous le rapportions le 10 octobre, les Flammes Carolo avaient demandé à leurs partenaires privés et mécènes d'accélérer le règlement de leurs engagements financiers. Certains d'entre eux réclamaient des explications sur l'affaire judiciaire avant de se prononcer sur la poursuite de leur soutien.

Une nouvelle gouvernance réclamée pour assurer la continuité du club

Si les collectivités confirment leur engagement financier, elles attendent également une réorganisation de la direction des Flammes Carolo.

Dans leur communiqué, elles appellent à « une nouvelle gouvernance opérationnelle, stable et pleinement mobilisée », estimant indispensable que le club puisse poursuivre ses activités et préparer ses prochaines échéances sportives malgré les incertitudes actuelles.

Cette demande intervient alors que plusieurs responsables historiques ne peuvent plus exercer normalement leurs fonctions. Romuald Yernaux, entraîneur et directeur général, est désormais limité à ses prérogatives sportives, concernant les entraînements et les matches de l'équipe première. Son père, Yannick Yernaux, président de l'association, ne peut plus exercer d'activités financières.

La directrice sportive Amel Bouderra est, de son côté, interdite d'activité au sein du club. Ces restrictions judiciaires compliquent l'organisation quotidienne des Flammes, qui doivent continuer à disputer leur saison de La Boulangère Wonderligue et d'EuroLeague.

Les collectivités préviennent également qu'elles resteront attentives à l'évolution de la situation et aux conditions permettant au club de poursuivre son projet sportif avec une gouvernance responsable et pérenne.

Une affaire judiciaire portant sur plus de 545 000 euros de préjudice présumé

Pour rappel, cinq responsables des Flammes Carolo et l'association elle-même ont été mis en examen le jeudi 8 octobre dans une affaire d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie aggravées au préjudice d'organismes de protection sociale.

Selon le parquet de Charleville-Mézières, le préjudice présumé dépasse 500 000 euros pour la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et 45 000 euros pour France Travail. Les investigations portent notamment sur des arrêts maladie et certificats médicaux potentiellement abusifs ou fictifs, ainsi que sur des indemnités chômage qui auraient été perçues indûment.

Les personnes mises en examen contestent les accusations et bénéficient de la présomption d'innocence. L'instruction judiciaire doit désormais déterminer les éventuelles responsabilités.

Pour les Flammes Carolo, le maintien du soutien des collectivités constitue une première garantie financière. Il ne règle cependant pas toutes les interrogations concernant la trésorerie du club, ses partenaires privés et sa future organisation. La prochaine étape sera donc celle de la gouvernance, sur laquelle les partenaires publics attendent désormais des évolutions.