Le Français Pacôme Dadiet sacrifié par les Knicks ?

Clap de fin pour Pacôme Dadiet aux Knicks ? Selon Brett Siegel, journaliste pour ClutchPoints, New York a entamé des discussions avec plusieurs franchises pour trouver une porte de sortie à son jeune ailier.

As the 2026-27 season draws near and teams contemplate roster spots, the Knicks and Lakers have both actively been exploring trade talks to move Pacome Dadiet and Dalton Knecht, respectively, sources told @ClutchPoints.



More on both situations during our live show at 3:30 PM ET. — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) 15 octobre 2026

« D'après ce que j'ai entendu, ils sont en pourparlers avec au moins deux équipes. J'attends d'en savoir plus », a révélé le journaliste dans le podcast Clutch Scoops, tout en précisant qu'aucun accord n'était encore finalisé.

« Pour l'instant, il n'a pas vraiment trouvé sa place chez les Knicks. Il sera plutôt un joueur de fin de banc, qu'on fera entrer en jeu en fin de match, quand le sort du match est scellé », estime Brett Siegel. Ainsi, la franchise semble désormais prête à étudier concrètement les offres pour son ancien premier tour de Draft.

Pacôme Dadiet, un rôle restreint

À vrai dire le Franco-Ivoirien peine encore à s'imposer au sein de l'effectif de Mike Brown. La saison dernière, l'arrière n'a disputé que 29 rencontres, pour des moyennes de 1,7 point, 0,9 rebond et 0,4 passe décisive en 4,7 minutes par match. Un temps de jeu famélique pour lui, ce qui interroge forcément sur son rôle à court terme.

Au sein d'une équipe compétitive comme les Knicks, le Parisien ne disposera que de peu d'opportunités pour se montrer alors qu'un départ ne constituerait pas nécessairement un échec. L'international ivoirien pourrait tout à fait se relancer dans une franchise en reconstruction afin de se trouver un rôle concret dans la grande ligue.

Pacôme Dadiet Poste : Ailier/Ailier fort

Taille : 203 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : France, Côte d'Ivoire

Club : New York Knicks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 1,7 #546 REB 0,9 #539 PD 0,4 #533

Les Knicks craignent le second apron

Concernant sa franchise, New York doit surtout résoudre un casse-tête d'effectif et de finances. Big Apple souhaiterait conserver le vétéran Bruce Brown, appelé pour participer au camp d'entraînement, ainsi que James Wiseman, ancien deuxième choix de la Draft.

Mais leur proximité avec le second apron limite leurs options : dans la configuration actuelle, le front office des champions NBA 2026 ne peut conserver qu'un seul des deux sans effectuer un autre mouvement.

Bruce Brown offre une garantie

Un transfert de Pacôme Dadiet pourrait justement leur offrir la flexibilité nécessaire pour garder les deux joueurs. « Les Knicks préféreraient-ils l'avoir lui, ou Bruce Brown, un joueur capable de prendre le relais en cas d'absence de titulaires, de jouer 10, 15 ou 20 minutes à n'importe quel moment, n'importe quel match ? » analyse le journaliste.

Les discussions avec au moins deux équipes montrent que les Knicks ne se contentent plus d'évaluer la valeur du Français. À l'approche de la saison 2026-2027, le dossier de l'ancien parisien pourrait donc devenir l'un des mouvements à suivre du côté de New York.