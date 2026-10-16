Après plusieurs semaines de turbulences, le basket lituanien élit son nouveau président

Le basketball lituanien tient son nouveau dirigeant. Réunis ce mercredi 14 octobre à Kaunas, les membres de la fédération ont largement choisi Rolandas Skaisgirys pour prendre la tête de l'institution jusqu'en septembre 2028.

Rolandas Skaisgirys largement élu face à Darius Gudelis

L'ancien basketteur a recueilli 114 voix, contre 38 pour son unique adversaire, Darius Gudelis, membre du conseil d'administration de FIBA Europe. Sur les 155 membres présents à cette assemblée extraordinaire, 152 ont exprimé un vote valide, deux bulletins ayant été invalidés et un membre s'étant abstenu.

À 57 ans, Rolandas Skaisgirys connaît déjà les rouages de l'institution. Fondateur de l'association lituanienne de basketball 3x3, il occupait depuis 2024 les fonctions de vice-président de la fédération, avec des responsabilités liées au développement des jeunes joueurs.

Une fédération secouée par plusieurs controverses

Cette élection intervient après la démission de Mindaugas Balčiūnas, qui avait quitté ses fonctions en septembre 2026, deux ans après son arrivée à la présidence.

Son départ était intervenu dans un climat de critiques autour de la gouvernance fédérale et des performances de l'équipe nationale masculine. Les interrogations concernant l'encadrement de la sélection avaient également alimenté les tensions.

Quatre candidats s'étaient initialement déclarés pour lui succéder, avant les retraits de Remigijus Milašius, président de la ligue lituanienne (LKL), et de Gediminas Kvietkauskas, dirigeant de la deuxième division (NKL). Le scrutin s'est finalement joué entre Rolandas Skaisgirys et Darius Gudelis.

Un nouveau départ avec Dainius Adomaitis sur le banc

Ce changement de président accompagne une réorganisation sportive déjà engagée. Le 30 septembre, la Lituanie avait nommé Dainius Adomaitis, ancien joueur de Gravelines-Dunkerque, au poste de sélectionneur de son équipe masculine à la place de Rimas Kurtinaitis qui avait démissionné de ses fonctions.

La situation sportive demeure délicate pour l'une des nations historiques du basketball européen. Engagée dans les qualifications pour la Coupe du monde 2027, la Lituanie occupe actuellement la quatrième place du groupe J avec un bilan équilibré de quatre victoires et quatre défaites.

Seules les trois premières équipes du groupe décrocheront leur qualification pour le Mondial. La prochaine rencontre, prévue le 26 novembre face à la Serbie, représente donc une échéance importante.

Avec un nouveau président et un nouveau sélectionneur, le basketball lituanien entame ainsi une nouvelle étape de sa réorganisation, sur fond d'enjeux institutionnels et sportifs.