Après une saison rookie partagée entre Golden State et Los Angeles, Ndjakalenga Mwenentanda arrive en France

Après un départ timide en championnat (1v-3d), Villeneuve-d'Ascq en a eu marre d'attendre Liatu King, sa recrue estampillée WNBA qui aurait dû débarquer dans le Nord dès le début du mois d'octobre à la suite de l'élimination du Lynx en quart de finale des playoffs.

Sauf que l'Américaine souffre du genou et suit depuis un traitement à Minneapolis. Ce qui a poussé l'ESBVA à renoncer à son contrat informe La Voix du Nord.

Alors que Bria Hartley a déjà posé ses valises dans la périphérie lilloise en début de semaine, et a assisté au triomphe de ses nouvelles coéquipières mercredi en EuroCup face aux Tchèques de Brandys (92-51), Villeneuve-d'Ascq a compensé sa non-venue par l'arrivée d'une autre joueuse étrangère ce jeudi.

Sa mère a fait les JO

Ainsi, Maxime Bezin a jeté son dévolu sur Ndjakalenga Mwenentanda (1,88 m, 22 ans), également une joueuse WNBA mais qui n'a jamais connu l'Europe, alors que Liatu King avait brillé en Turquie la saison dernière (31,6 d'évaluation en moyenne).

PROFIL JOUEUR Ndjakalenga MWENENTANDA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 188 cm Âge: 22 ans (24/11/2003) Nationalités: Stats 2026-2027 / WNBA PTS 1,3 #224 REB 1,3 #186 PD 0,4 #210

« Ce que j'aime chez Ndjakalenga, c'est qu'elle pense juste à gagner », a souligné son ex-coach universitaire Shea Ralph pour le Vanderbilt Hustler. « Peu importe qu'elle tire ou même qu'elle touche le ballon, elle va au rebond, elle défend, elle court à fond : elle fait tout ce qu'on lui demande parce qu'elle veut contribuer à la victoire. Certaines joueuses brillent davantage, mais il faut aussi celles qui acceptent le travail de l'ombre, celui qui ne se voit pas toujours sous les projecteurs. Ndjakalenga est l'exemple parfait de ce genre de joueuse. »

Coéquipière de Gabby Williams et Janelle Salaün

Fils d'une ancienne basketteuse olympique (sa mère a joué avec le Zaïre, désormais RDC, lors des JO 1996), diplômée de l'université de Vanderbilt au printemps, après avoir goûté à un Final Four NCAA l'année dernière avec Texas, la native de Sioux Falls a longuement côtoyé une figure de l'ESBVA ces dernières semaines : Janelle Salaün.

C'est à ses côtés qu'elle a découvert le monde professionnel cette année, à Golden State. Non draftée, elle a été signée pour le camp d'entraînement par les Valkyries, coupée avant le début de saison puis rappelée deux jours après à la suite de l'annonce de la grossesse d'Iliana Rupert, forfait pour la saison !

Elle a déjà joué en France

Aux côtés de Gabby Williams, celle dont le prénom, d’origine luba, signifie “cadeau de la chance” a pu participer à cinq petits bouts de matchs, sans inscrire le moindre point. De nouveau remerciée, elle a vécu un court déménagement vers Los Angeles à la fin du mois d'août.

Sous les couleurs de l'équipe de son idole Candace Parker, elle a vécu deux vraies apparitions WNBA avec les Sparks dans les derniers jours de la saison (4,5 points à 25% et 3,5 rebonds en 16 minutes de moyenne).

La saison WNBA de Ndjakalenga Mwenentanda

Alors qu'elle pourrait être championne WNBA par procuration, si les Valkyries vont au bout de la finale contre Las Vegas, Ndjakalenga Mwenentanda a atterri ce jeudi midi à Roissy selon La Voix du Nord.

Un retour en France puisqu'elle avait participé au match NCAA délocalisé à l'Adidas Arena en novembre 2025. Elle avait d'ailleurs affirmé au journal de Vanderbilt que son expérience parisienne l'avait renforcée dans son désir de venir jouer à l'étranger. Son vœu a donc été exaucé par Villeneuve-d'Ascq.