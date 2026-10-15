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Sans ses trois meilleurs joueurs, l'ASVEL y a (un peu) cru à Madrid avant de craquer

Privée de Patty Mills, Tremont Waters et Jae Crowder à Madrid, l'ASVEL était encore à égalité avec le Real à la 29e minute, mais a complètement lâché dans le final (défaite 111-92).
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Résumé
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Sans ses trois meilleurs joueurs, l'ASVEL y a (un peu) cru à Madrid avant de craquer
Théo Maledon et le Real Madrid ont logiquement pris le meilleur sur l'ASVEL
Crédit photo : @RMBaloncesto
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Il y a plusieurs lectures au résultat du soir. D'abord, perdre chez le Real Madrid n'a rien d'infamant, même si le score final (111-92) pique un peu.

Tony Parker "content" de l'effort

Reste que les 19 points d'écart ne reflètent pas totalement la réalité du match, avec une ASVEL qui a longtemps embêté les Merengues (71-71, 29e minute). "Je suis très fier de mon équipe, content de l'effort déployé, c'était un bon match", applaudit d'ailleurs Tony Parker.

Surtout vu les circonstances : Villeurbanne devait faire sans ses trois meilleurs joueurs du début de saison à Madrid. Ainsi, Patty Mills, Tremont Waters et Jae Crowder n'avaient pas fait le déplacement en Espagne, Juhann Begarin non plus.

Real Madrid 111 - 92 ASVEL · EuroLeague 2026-2027 · 15/10/2026

Leaders

Real MadridASVEL
PTSAndres Feliz 26TyTy Washington 17
REBWalter Tavares 5Joel Bolomboy 7
PDThéo Maledon 9Edwin Jackson 6

Statistiques d'équipe

Real MadridASVEL
TIRS53,2 %52,4 %
3PTS19/4511/25
LF8/1215/17
REB4224
RO197

Match référence pour Tyty Washington

Aussi diminuée, même si ce n'est certainement pas Mills ni Waters qui auraient haussé le ton défensivement (111 points encaissés tout de même), l'ASVEL a fait avec les moyens du bord. Edwin Jackson a joué comme dans les années 2010 (13 points et 6 passes décisives), TyTy Washington a signé son match référence en Europe (24 d'évaluation) et même le jeune Lorenz Sanz a découvert l'EuroLeague avec 70 secondes de jeu à 17 ans chez le plus grand club du continent.

Edwin JACKSON
Edwin JACKSON
13
PTS
1
REB
6
PDE
Logo EuroLeague
REA
111 92
ASV

En vue du déplacement de samedi, chez une autre équipe historique, Limoges, Tony Parker pourra s'appuyer sur les très belles séquences du retour des vestiaires, où ses joueurs ont remonté 16 points au Real Madrid (64-48, 21e minute), certes un peu trop en dilettante selon son coach Pedro Martinez.

Andres Feliz injouable face à son idole TP

Sans pouvoir toutefois poursuivre l'effort, avec une défense de zone qui n'a pas perturbé l'exceptionnelle soirée d'Andres Feliz (26 points à 8/11 à 3-points).

Andres FELIZ
Andres FELIZ
26
PTS
4
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
REA
111 92
ASV

"Je pense qu'on n'avait plus trop de gaz à la fin", souffle TP. "On a fait un super troisième quart-temps mais Feliz a mis des gros shoots à la fin. On a essayé beaucoup de choses."

Mais rien n'y a fait, pas même les paroles du meneur légendaire des Spurs, visiblement tenu en très haute estime par le Dominicain. "Je lui ai demandé s'il allait finir par en rater un mais il m'a dit qu'il jouait contre son idole (lui-même, ndlr)", a glissé l'entraîneur rhodanien en conférence de presse, avec un petit sourire. "Maintenant, je comprends pourquoi il a mis huit 3-points."

Maledon brille, TLC a toujours du mal

Côté Real Madrid, de retour à l'équilibre (3v-3d) après ses trois défaites initiales, on notera que les deux Français ont poursuivi sur leurs dynamiques respectives.

D'un côté, Théo Maledon, qui est presque devenu le mâle-alpha de l'équipe espagnole : face à son premier club pro, le Normand s'est encore distingué avec 16 points à 6/9, 5 rebonds et 9 passes décisives.

Théo MALEDON
Théo MALEDON
16
PTS
5
REB
9
PDE
Logo EuroLeague
REA
111 92
ASV

De l'autre, Timothé Luwawu-Cabarrot, qui vit des débuts poussifs avec le Real. Loin de son efficacité de Baskonia, l'ancien antibois se cherche encore beaucoup et a shooté à 2/14 sur la semaine en EuroLeague. Soit encore 1/7, comme mardi à Milan, mais cette fois en 8 minutes seulement...

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
3
PTS
0
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
REA
111 92
ASV

ASVEL
ASVEL
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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