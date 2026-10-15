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2/2 pour les clubs français en EuroCup, Carla Leite étincelante, Alexia Chery bat son record avec Venise

Le basket français a été particulièrement bien représenté en EuroCup ce jeudi soir. Tant par ses clubs, Chartres et Lattes-Montpellier, que par ses joueuses à l'étranger, Carla Leite et Alexia Chery en tête.
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2/2 pour les clubs français en EuroCup, Carla Leite étincelante, Alexia Chery bat son record avec Venise
Le BLMA l'a emporté, Chartres aussi
Crédit photo : FIBA
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2/2 pour les clubs français ce jeudi en EuroCup, ce qui amène à un joli 4/5 pour cette première journée, avec la seule défaite de Landerneau.

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Chartres l'emporte en Belgique

Novice en Europe, Chartres a continué ses débuts enthousiasmants sur la scène continentale avec une victoire 70-60 à Namur malgré les 19 points de l'ex-angevine Batabe Zempare.

Basket Namur Capitale 60 - 70 Chartres Féminin · EuroCup Féminine 2026-2027 · 15/10/2026

Leaders

Basket Namur CapitaleChartres Féminin
PTSBatabe Zempare 19Assitan Kone 15
REBBatabe Zempare 9Jasmine Bailey 8
PDEmmeline Leblon 5Yvanna Enjolvy 5

Statistiques d'équipe

Basket Namur CapitaleChartres Féminin
TIRS33,9 %41,9 %
3PTS10/335/16
LF8/1413/22
REB4044
RO1111

Jusqu'à -10 en première mi-temps, les BlueLights ont fait la différence dans le final, grâce notamment à la nouvelle prestation réussie d'Assitan Koné (15 points à 5/9 et 4 rebonds en 19 minutes), décidément à créditer d'un très gros début de saison.

Assitan KONE
Assitan KONE
15
PTS
4
REB
0
PDE
Logo EuroCup Féminine
NAM
60 70
CHA

Le BLMA facile

De son côté, Lattes-Montpellier n'a pas eu besoin de forcer à domicile contre Lugo. Le BLMA s'en est tiré avec un facile +25 (89-64).

Lattes Montpellier 89 - 64 Duran Maquinaria Ensino · EuroCup Féminine 2026-2027 · 15/10/2026

Leaders

Lattes MontpellierDuran Maquinaria Ensino
PTSSara Chevaugeon 15Hennie Van Schaik 13
REBSamantha Breen 13Hennie Van Schaik 4
PDRomane Berniès 9Andrea Vilaro 7

Statistiques d'équipe

Lattes MontpellierDuran Maquinaria Ensino
TIRS59,6 %34,2 %
3PTS11/249/35
LF10/135/9
REB4428
RO1015

Entre Romane Berniès (12 points, 9 passes décisives) et Sarah Cissé (12 points, 11 rebonds), l'axe 1-5 héraultais a tourné à plein régime.

Romane BERNIÈS
Romane BERNIÈS
12
PTS
2
REB
9
PDE
Logo EuroCup Féminine
MON
89 64
ENS

Et sur les autres parquets ?

Puisqu'elle ne disputera pas l'EuroLeague cette saison avec Mersin, elle qui avait terminé troisième l'an dernier avec Saragosse, Carla Leite a passé ses nerfs sur Wroclaw en ouverture de la compétition (72-59).

Avec 18 points à 7/11, 4 rebonds, 11 passes décisives et 3 interceptions, la meneuse des Bleues a eu un impact phénoménal sur la rencontre.

Carla LEITE
Carla LEITE
18
PTS
4
REB
11
PDE
Logo EuroCup Féminine
MER
72 59
WRO

D'autres Françaises ont également brillé, comme la méconnue India Farcy, très complète malgré la défaite de son nouveau club bulgare de Montana (19 d'évaluation), ou la bien plus célèbre Alexia Chery.

India FARCY
India FARCY
17
PTS
5
REB
6
PDE
Logo EuroCup Féminine
RUT
66 60
MON

Partie à l'étranger pour la première fois de sa carrière, la vice-championne olympique a battu son record de points avec Venise.

Dans une démonstration absolue contre Cluj-Napoca (111-47), la Sarthoise s'est bien amusée avec 16 unités à 7/9 en 21 minutes.

Alexia CHERY
Alexia CHERY
16
PTS
4
REB
4
PDE
Logo EuroCup Féminine
VEN
111 47
CLU

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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