2/2 pour les clubs français en EuroCup, Carla Leite étincelante, Alexia Chery bat son record avec Venise

2/2 pour les clubs français ce jeudi en EuroCup, ce qui amène à un joli 4/5 pour cette première journée, avec la seule défaite de Landerneau.

Chartres l'emporte en Belgique

Novice en Europe, Chartres a continué ses débuts enthousiasmants sur la scène continentale avec une victoire 70-60 à Namur malgré les 19 points de l'ex-angevine Batabe Zempare.

Jusqu'à -10 en première mi-temps, les BlueLights ont fait la différence dans le final, grâce notamment à la nouvelle prestation réussie d'Assitan Koné (15 points à 5/9 et 4 rebonds en 19 minutes), décidément à créditer d'un très gros début de saison.

Le BLMA facile

De son côté, Lattes-Montpellier n'a pas eu besoin de forcer à domicile contre Lugo. Le BLMA s'en est tiré avec un facile +25 (89-64).

Entre Romane Berniès (12 points, 9 passes décisives) et Sarah Cissé (12 points, 11 rebonds), l'axe 1-5 héraultais a tourné à plein régime.

Et sur les autres parquets ?

Puisqu'elle ne disputera pas l'EuroLeague cette saison avec Mersin, elle qui avait terminé troisième l'an dernier avec Saragosse, Carla Leite a passé ses nerfs sur Wroclaw en ouverture de la compétition (72-59).

Avec 18 points à 7/11, 4 rebonds, 11 passes décisives et 3 interceptions, la meneuse des Bleues a eu un impact phénoménal sur la rencontre.

D'autres Françaises ont également brillé, comme la méconnue India Farcy, très complète malgré la défaite de son nouveau club bulgare de Montana (19 d'évaluation), ou la bien plus célèbre Alexia Chery.

Partie à l'étranger pour la première fois de sa carrière, la vice-championne olympique a battu son record de points avec Venise.

Dans une démonstration absolue contre Cluj-Napoca (111-47), la Sarthoise s'est bien amusée avec 16 unités à 7/9 en 21 minutes.