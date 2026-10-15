2/2 pour les clubs français en EuroCup, Carla Leite étincelante, Alexia Chery bat son record avec Venise
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2/2 pour les clubs français ce jeudi en EuroCup, ce qui amène à un joli 4/5 pour cette première journée, avec la seule défaite de Landerneau.
Chartres l'emporte en Belgique
Novice en Europe, Chartres a continué ses débuts enthousiasmants sur la scène continentale avec une victoire 70-60 à Namur malgré les 19 points de l'ex-angevine Batabe Zempare.
Basket Namur Capitale 60 - 70 Chartres Féminin · EuroCup Féminine 2026-2027 · 15/10/2026
Leaders
|Basket Namur Capitale
|Chartres Féminin
|PTS
|Batabe Zempare 19
|Assitan Kone 15
|REB
|Batabe Zempare 9
|Jasmine Bailey 8
|PD
|Emmeline Leblon 5
|Yvanna Enjolvy 5
Statistiques d'équipe
|Basket Namur Capitale
|Chartres Féminin
|TIRS
|33,9 %
|41,9 %
|3PTS
|10/33
|5/16
|LF
|8/14
|13/22
|REB
|40
|44
|RO
|11
|11
Jusqu'à -10 en première mi-temps, les BlueLights ont fait la différence dans le final, grâce notamment à la nouvelle prestation réussie d'Assitan Koné (15 points à 5/9 et 4 rebonds en 19 minutes), décidément à créditer d'un très gros début de saison.
Le BLMA facile
De son côté, Lattes-Montpellier n'a pas eu besoin de forcer à domicile contre Lugo. Le BLMA s'en est tiré avec un facile +25 (89-64).
Lattes Montpellier 89 - 64 Duran Maquinaria Ensino · EuroCup Féminine 2026-2027 · 15/10/2026
Leaders
|Lattes Montpellier
|Duran Maquinaria Ensino
|PTS
|Sara Chevaugeon 15
|Hennie Van Schaik 13
|REB
|Samantha Breen 13
|Hennie Van Schaik 4
|PD
|Romane Berniès 9
|Andrea Vilaro 7
Statistiques d'équipe
|Lattes Montpellier
|Duran Maquinaria Ensino
|TIRS
|59,6 %
|34,2 %
|3PTS
|11/24
|9/35
|LF
|10/13
|5/9
|REB
|44
|28
|RO
|10
|15
Entre Romane Berniès (12 points, 9 passes décisives) et Sarah Cissé (12 points, 11 rebonds), l'axe 1-5 héraultais a tourné à plein régime.
Et sur les autres parquets ?
Puisqu'elle ne disputera pas l'EuroLeague cette saison avec Mersin, elle qui avait terminé troisième l'an dernier avec Saragosse, Carla Leite a passé ses nerfs sur Wroclaw en ouverture de la compétition (72-59).
Avec 18 points à 7/11, 4 rebonds, 11 passes décisives et 3 interceptions, la meneuse des Bleues a eu un impact phénoménal sur la rencontre.
D'autres Françaises ont également brillé, comme la méconnue India Farcy, très complète malgré la défaite de son nouveau club bulgare de Montana (19 d'évaluation), ou la bien plus célèbre Alexia Chery.
Partie à l'étranger pour la première fois de sa carrière, la vice-championne olympique a battu son record de points avec Venise.
Dans une démonstration absolue contre Cluj-Napoca (111-47), la Sarthoise s'est bien amusée avec 16 unités à 7/9 en 21 minutes.
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