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Ilane Fibleuil refait surface en Élite 2

Resté sur le carreau cet été après sa saison à Orléans, Ilane Fibleuil va vivre une troisième saison consécutive en ÉLITE 2. Il s'est engagé avec Fos-Provence.
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Résumé
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Ilane Fibleuil refait surface en Élite 2
Ilane Fibleuil s'entraîne déjà à Fos-sur-Mer
Crédit photo : Fos Provence Basket
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Toujours annoncé par la FIBA dans le roster du Bnei Herzliya pour la Basketball Champions League, Ilane Fibleuil (1,97 m, 21 ans) ne découvrira pas la Coupe d'Europe pour l'instant. Puisque c'est un pensionnaire d'ÉLITE 2 qui vient d'officialiser sa signature, alors que le club israélien n'a jamais rien annoncé de son côté.

Ainsi, l'ancien pensionnaire du Pôle France va démarrer sa troisième saison professionnelle dans les rangs du promu Fos-Provence, seule équipe fanny d'ÉLITE 2, qui cherchait un renfort ces derniers jours après les blessures de Garlon Green et Melvyn Da Silva, tous deux out minimum quatre semaines.


"On n'a jamais été à 100% depuis le début de la saison", regrettait le coach Abgue Barakaou cette semaine au micro de Fossa FM."On est en train de chercher des solutions pour étoffer l'équipe donc j'espère qu'on aura un nouveau visage qui pourra nous aider vendredi contre Antibes."

Plus de responsabilités qu'à Orléans ?

Ce sera donc le cas avec Ilane Fibleuil, qui cherchera donc à poursuivre sa progression après avoir découvert le milieu professionnel ces deux dernières saisons entre Poitiers et Orléans.

Vainqueur de la Leaders Cup ÉLITE 2 avec l'OLB, il a su prendre un vrai rôle dans une grosse rotation du championnat avec 7,5 points à 42% et 3,5 rebonds en 17 minutes de moyenne. Il devrait logiquement bénéficier de plus de responsabilités à Fos pour exploser.

PROFIL JOUEUR
Ilane-Fibleuil-2024.jpg
Ilane FIBLEUIL
Poste(s): Arrière
Taille: 197 cm
Âge: 21 ans (26/06/2005)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
7,4
#150
REB
3,6
#91
PD
0,8
#213

Chez les BYers, il retrouvera notamment un visage connu : Michael Oguine, qui fut sparring-partner, comme lui, cet été chez le Paris Basketball.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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