Toulouse muscle son projet : un budget en hausse et un ancien dirigeant du TFC en renfort

Le Toulouse Basketball Club se donne les moyens de ses ambitions. En marge de la réception du Limoges CSP en Coupe de France cette semaine, les dirigeants toulousains ont dévoilé plusieurs évolutions importantes de leur projet, notamment sur le plan financier comme le relaye La Dépêche.

200 000 euros supplémentaires pour renforcer l'effectif

Le budget du club augmente de 250 000 euros pour la saison 2026-2027. Sur cette somme, 200 000 euros sont directement consacrés à la masse salariale. Un investissement destiné à accompagner les ambitions sportives des Toros, entraînés par Romain Tillon pour franchir un nouveau palier. Le début de l'exercice actuel a toutefois été perturbé par plusieurs blessures, empêchant jusqu'ici le groupe de disposer de toutes ses forces.

Le président de la SAS TBC, Fabien Conte, maintient néanmoins son cap :

« Sans ambition, on ne fait pas grand-chose. Nous voulons rejoindre l’Elite 2 sous deux ans. Une fois cette étape franchie, nous aurons le droit de rêver. »

Une ambition déjà formulée au printemps dernier, qui s'accompagne désormais de moyens financiers supplémentaires.

Quatre nouveaux actionnaires et un ancien cadre du Toulouse FC

La progression du Toulouse Basketball Club ne se limite pas au terrain. Quatre nouveaux partenaires viennent également d'entrer au capital de la société par actions simplifiée du club.

Pour accompagner cette évolution, le TBC accueille Pierre-Nicolas Moreau au développement économique et commercial.

Le Toulousain possède une solide expérience dans l'univers du sport professionnel. Entre 2020 et 2023, il a été responsable des partenariats internationaux pour le cyclisme chez Amaury Sport Organisation (ASO), notamment connu pour organiser le Tour de France. Il a ensuite occupé le poste de directeur commercial du Toulouse FC de mars 2024 à décembre 2025.

Une expérience que le TBC entend mettre à profit pour consolider son modèle économique et développer ses partenariats.

Pierre-Nicolas Moreau insiste notamment sur l'importance d'une construction « structurelle, patiente et humaine », dans une ville où la concurrence entre les différentes disciplines sportives est particulièrement présente.

Le Palais des sports André-Brouat pour accompagner le développement

Autre axe de développement : la volonté du Toulouse Basketball Club de renforcer sa présence au Palais des sports André-Brouat.

Sous la responsabilité de Sébastien Laforgue, directeur général chargé notamment de la communication, du marketing et du pôle « Image & Fan Expérience », le club prépare plusieurs rendez-vous dans cette enceinte.

Le premier est programmé le 13 novembre face à Chartres, à l'occasion d'un deuxième « Rose Game ». La première édition, organisée le 30 janvier dernier, avait vu Toulouse dominer Vitré (82-58).

Guillaume Poumarède

Deux autres rencontres délocalisées sont également prévues durant la phase régulière.

Le club, qui compte notamment les artistes Bigflo et Oli parmi ses actionnaires, souhaite ainsi poursuivre le développement de son exposition auprès du public toulousain.

Entre investissements financiers, nouveaux partenaires et renforcement de son organisation, le TBC avance sur plusieurs fronts. Avec une ambition sportive clairement affichée : rejoindre l'ÉLITE 2, avant de pouvoir éventuellement envisager plus haut.