Records de points : les meilleures performances en Betclic ELITE, ELITE 2 et NM1 sur ce début de saison

Personne n'a encore approché les 40 points de David Coit. Inscrits le 3 octobre face à Poitiers, ils constituent le record de points de ce début de saison toutes divisions confondues, et Blois n'avait jamais vu l'un de ses joueurs marquer autant en LNB. En Betclic ELITE, la référence appartient à Nadir Hifi, auteur de 33 points au Mans et du panier de la victoire au buzzer. En NM1, Théo Bouteille a pris la tête avec 31 points à Charleville-Mézières, lui qui n'a autrement pas dépassé la barre des 12 points cette saison. Ces classements, tirés de la page des records individuels de BeBasket, ne retiennent que la meilleure sortie sur un match, pas les moyennes.

Records de points en Betclic ELITE : Nadir Hifi a fait plier Le Mans

Le 4 octobre, Nadir Hifi a passé 26 minutes sur le parquet manceau. Il en est ressorti avec 33 points, 9 passes décisives et 57,9 % de réussite, mais surtout avec le tir qui a donné la victoire à Paris au buzzer (103-101). Tyson Etienne, avec 23 points, lui a apporté un soutien précieux dans cette victoire sur le fil.

INCROYABLE BUZZER BEATER DE NADIR HIFI ! Il offre la victoire au Paris Basketball sur le parquet du Mans #lequipeFOOT pic.twitter.com/iAPoei2SGc — L'Équipe (@lequipe) 4 octobre 2026

Une semaine plus tôt, le meneur parisien avait déjà marqué 23 points lors du premier succès de la saison (78-73), à Nancy.

Carlos Stewart n'a rien pu faire malgré ses 29 points, un total qu'il avait déjà atteint lors de la victoire du Mans à Gravelines-Dunkerque (103-97), le 26 septembre. Il partage la deuxième place avec Darius Johnson, auteur de 29 points dans la défaite de Roanne à l'ASVEL (77-96) le 11 octobre, et avec Xavier Castañeda, qui n'avait eu besoin que de 21 minutes la veille pour en faire autant avec Nanterre face à Gravelines-Dunkerque (101-73). L'ancien MVP David Holston suit de près : 28 points en 20 minutes, à 90 % aux tirs, pour la victoire de Dijon contre le CSP Limoges (108-96), le 9 octobre.

Les meilleures performances en Betclic ELITE, ELITE 2 et NM1 sur ce début de saison

Records de points en ELITE 2 : 40 points et un record pour David Coit

Blois attendait toujours sa première victoire en championnat quand Poitiers s'est présenté. David Coit a décidé que l'attente avait assez duré. Le meneur américain avait déjà 22 points à la pause et il a terminé à 13/21 aux tirs, dont 7/14 derrière l'arc, en 29 minutes seulement.

Encore menés 69-71 avant le dernier quart-temps, les Blésois ont ensuite écrasé la fin de match (36-21) pour s'imposer 105-92. Le club a confirmé dans la foulée qu'aucun de ses joueurs n'avait jamais marqué autant en LNB. En ELITE 2, seuls les 41 points de Kentan Facey avec Caen dépassent cette marque.

Coit a délogé Tyler Thomas, qui avait passé 35 points au SCABB la veille, dans une victoire de Caen arrachée après deux prolongations (115-111). Le SCABB avait déjà souffert le 25 septembre face à Ajare Sanni, auteur de 34 points pour Le Havre (90-77), troisième performance de la saison.

🇺🇸David Coit (2002, PG/SG - @ADABloisBasket)

29 MIN | 40 PTS | 2 AST | 7/14 3FG

Rookie from @TerrapinHoops had a show in @ELITE2_officiel Volume 3-level scorer. Elite shooter with range. Undersized (5'11"), crafty hesi/change directions #FearTheTurtle #ADABlois #scouting 363/365 pic.twitter.com/A0bRWQG0jg — Federico Magnifico (@FedeMagnifico94) 4 octobre 2026

Records de points en NM1 : Théo Bouteille tout en haut

Avant de se rendre à Charleville-Mézières, Théo Bouteille n'avait jamais marqué plus de 12 points en quatre matchs. Le 9 octobre, il en a inscrit 31 en 28 minutes, à 80 % aux tirs, et le SCABB Lab est reparti avec une victoire nette (86-71) qui effaçait sa défaite face à Loon-Plage (73-81).

Marquise Moore est le plus proche poursuivant avec 28 points et 10 rebonds, le 3 octobre, lors du succès de Challans à Laval (89-87). L'ancien Montpelliérain Tyron Minfir a lui aussi atteint les 28 points pour Charleville-Mézières face à Loon-Plage le 18 septembre, mais sa soirée s'est terminée sur une défaite (100-102).

Comment retrouver les records de points sur BeBasket

La page des records individuels de BeBasket recense les meilleures performances sur un match. Elle peut être filtrée par championnat, par saison, par équipe ou par joueur, puis triée selon divers critères, comme les points, les rebonds, les passes décisives, l'adresse ou le temps de jeu.