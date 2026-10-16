Parmi les quatre joueurs ayant quitté le Pôle France cet été, Natéo Gabriel Des Bordes (1,94 m, 18 ans) a choisi de démarrer sa carrière professionnelle en ELITE 2, au Hyères-Toulon Var Basket. Un choix différent de celui de Nathan Soliman, parti dès février à Nantes (en deuxième division également), de Hugo Yimga-Moukouri, sorti avec un an d'avance, ou encore de Yaël Masdieu-Reynaert, qui a rejoint Limoges mais joue encore très peu avec l'équipe professionnelle : lui a opté pour l'ELITE 2.