« Mon objectif suprême, c'est la NBA » : Natéo Gabriel Des Bordes, le jeune shooteur qui fait ses débuts professionnels à Hyères-Toulon
Natéo Gabriel Des Bordes découvre le monde professionnel cette saison avec Hyères-Toulon, en ELITE 2. À 18 ans, l'ancien pensionnaire du Pôle France, champion d'Europe U16 en 2024 et médaillé de bronze à l'EuroBasket U18 cet été, a déjà signé quelques performances remarquées. Avant la réception d'Orléans, ce vendredi 16 octobre, pour le retour du HTV à l'Espace 3000, le jeune arrière se confie sur ses premiers pas chez les professionnels, son apprentissage et son rêve de NBA.
Résumé
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Natéo Des Bordes a inscrit 20 points face à La Rochelle, dès la deuxième journée d'ELITE 2, le 2 octobre 2026
Crédit photo : Sébastien Grasset
Parmi les quatre joueurs ayant quitté le Pôle France cet été, Natéo Gabriel Des Bordes (1,94 m, 18 ans) a choisi de démarrer sa carrière professionnelle en ELITE 2, au Hyères-Toulon Var Basket. Un choix différent de celui de Nathan Soliman, parti dès février à Nantes (en deuxième division également), de Hugo Yimga-Moukouri, sorti avec un an d'avance, ou encore de Yaël Masdieu-Reynaert, qui a rejoint Limoges mais joue encore très peu avec l'équipe professionnelle : lui a opté pour l'ELITE 2.
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Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
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