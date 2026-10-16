Pourquoi Mohamed Dabone ne peut toujours pas jouer avec les professionnels du Barça

Le talent ne suffit pas toujours pour accéder au plus haut niveau. Mohamed Dabone en fait actuellement l'expérience. Alors que FC Barcelone souhaite pouvoir utiliser son jeune intérieur en Liga Endesa et en EuroLeague cette saison, le joueur de 14 ans reste dans l'attente d'une autorisation administrative.

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❌ Mohamed Dabone no puede jugar con el Barça ni en la ACB ni en la Euroliga



✍️ @marcdelrio92 https://t.co/z3SHC0fpBp — Diario SPORT (@sport) 15 octobre 2026

La Sécurité sociale bloque les débuts de Mohamed Dabone

Né au Burkina Faso en 2011 et naturalisé espagnol durant l'été 2026, Mohamed Dabone fêtera ses 15 ans le 21 octobre prochain. Mais c'est précisément son jeune âge qui pose problème.

En Espagne, l'âge minimum légal pour travailler est fixé à 16 ans. Pour permettre au joueur d'évoluer avec l'équipe professionnelle, le FC Barcelone a entrepris plusieurs démarches administratives.

Le club catalan a notamment obtenu les autorisations de la Fédération espagnole de basketball, du Conseil supérieur des sports (CSD) et du département du Travail de la Generalitat de Catalogne.

Toutefois, la Sécurité sociale espagnole bloque actuellement son inscription comme l'indique Dario Sport. La procédure envisagée repose sur une dérogation applicable aux artistes mineurs, mais l'administration ne considère pas que cette exception puisse s'appliquer au jeune basketteur.

Sans cette dernière validation, le Barça ne peut pas finaliser sa licence fédérale pour lui permettre de disputer des rencontres officielles avec l'équipe première.

Un phénomène de précocité qui impressionne déjà en Espagne

Arrivé au FC Barcelone en 2022, Mohamed Dabone poursuit sa progression au sein du centre de formation catalan.

Mesurant pratiquement 2,10 m et continuant de grandir, le jeune pivot s'est déjà illustré lors de rencontres de préparation avec l'équipe première. En septembre 2025, il avait notamment disputé près de dix minutes face à Gérone, inscrivant 4 points et captant 3 rebonds.

PROFIL JOUEUR Mohamed DABONE Poste(s): Pivot Taille: 209 cm Âge: 14 ans (21/10/2011) Nationalités:

Cette saison, il continue de se distinguer dans les compétitions de jeunes.

Le 9 octobre, lors de la victoire du Barça contre Valence (108-87) en Liga U22, Dabone a compilé 24 points, 14 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres, pour 35 d'évaluation.

Une performance qui témoigne de son impact à un niveau pourtant supérieur à sa catégorie d'âge.

Le FC Barcelone garde espoir pour cette saison

Malgré cette situation, le FC Barcelone n'a pas renoncé à faire débuter Mohamed Dabone avec son équipe première.

D'après les informations recueillies par Mundo Deportivo auprès du club catalan, les dirigeants restent confiants quant à la possibilité de résoudre prochainement ce problème administratif.

L'objectif demeure de permettre au jeune intérieur d'intégrer progressivement l'équipe dirigée par Aleksander Sekulic.

Reste désormais à obtenir le feu vert de la Sécurité sociale espagnole. À ce stade, aucune date précise n'a été communiquée pour une éventuelle première apparition officielle de Mohamed Dabone en Liga Endesa ou en EuroLeague.