BAL 2027 : les groupes sont connus, la bataille peut commencer !

La course à la Basketball Africa League 2027 est lancée. La FIBA a présenté le format et les participants de la Road to BAL, le tournoi qualificatif qui se déroulera du 21 octobre au 22 novembre 2026. Plus de vingt formations ont confirmé leur participation, dont huit déjà présentes lors de la précédente édition.

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Plus de vingt clubs en quête d'une qualification pour la BAL

Les équipes sont réparties en cinq groupes géographiques, eux-mêmes divisés entre les conférences Est et Ouest. La première phase se disputera dans quatre villes africaines : Tripoli (Libye), Brazzaville (République du Congo), Hoima (Ouganda) et Lusaka (Zambie).

Les deux premiers de chaque groupe décrocheront leur qualification pour l'Elite 16, dernière étape avant l'accession à la Basketball Africa League. La FIBA précise également que des invitations (wild cards) pourront être attribuées afin de compléter le tableau de cette deuxième phase.

Madagascar et les Comores dans le même groupe

Parmi les représentants engagés, deux équipes issues de l'océan Indien tenteront de poursuivre leur parcours dans la compétition continentale.

Le COSPN de Madagascar et Ushundzi Basket des Comores évolueront dans le groupe D, dont les rencontres sont programmées du 21 au 25 octobre à Hoima, en Ouganda.

Ils y retrouveront trois adversaires : Urunani (Burundi), Patriots Basketball Club (Soudan du Sud) et Namuwongo Blazers (Ouganda).

Pour ces cinq formations, l'objectif immédiat sera de terminer aux deux premières places afin de poursuivre l'aventure à l'Elite 16 de la conférence Est.

Dans l'autre groupe de la Division Est, les Munali Suns de Zambie, Bravehearts du Malawi, Ferroviario da Beira du Mozambique et Harare Kings du Zimbabwe sont notamment engagés. L'identité du représentant sud-africain reste à déterminer.

Groupe A (21-25 octobre, Tripoli, Libye) - Division Ouest

- Al Ittihad (Libye)

- Stade Malien (Mali)

- Nadi Staouedi (Algérie)

- Nabaya (Guinée)

- Kriol Star (Cap-Vert)

*Les deux premières équipes se qualifieront pour l’Elite 16 de la Division Ouest.

Groupe B (21-25 octobre, Tripoli, Libye) - Division Ouest

- Energie BC (Bénin)

- AS Douanes (Burkina Faso)

- Spintex Knights (Ghana)

- NPA Pythons (Liberia)

- Red Flames (Sierra Leone)

*Les deux premières équipes se qualifieront pour l’Elite 16 de la Division Ouest.

Groupe C (24-28 octobre, Brazzaville, République du Congo) - Division Ouest

- ASB Onatra (RD Congo)

- FAP (Cameroun)

- Espoir Basketball (Gabon)

- Avenir du Rail (République du Congo)

*Les deux premières équipes se qualifieront pour l’Elite 16 de la Division Ouest.

Groupe D (21-25 octobre, Hoima, Ouganda) - Division Est

- Urunani (Burundi)

- Patriots Basketball Club (Soudan du Sud)

- Namuwongo Blazers (Ouganda)

- COSPN (Madagascar)

- Ushundzi Basket (Comores)

*Les deux premières équipes se qualifieront pour l’Elite 16 de la Division Est.

Groupe E (27-31 octobre, Lusaka, Zambie) - Division Est

- Munali Suns (Zambie)

- Bravehearts (Malawi)

- Ferroviario da Beira (Mozambique)

- Harare Kings (Zimbabwe)

- À déterminer (Afrique du Sud)

*Les deux premières équipes se qualifieront pour l’Elite 16 de la Division Est.

Abidjan et Nairobi accueilleront les phases décisives

Comme en 2024, les villes d'Abidjan et de Nairobi accueilleront les tournois Elite 16, qui détermineront les derniers qualifiés pour la Basketball Africa League 2027.

La capitale économique ivoirienne recevra la Division Ouest du 10 au 15 novembre, avec les JCA Kings comme club hôte. La formation ivoirienne avait découvert la Basketball Africa League en 2026.

De son côté, Nairobi accueillera la Division Est du 17 au 22 novembre.

D'après la présentation de la FIBA, les deux meilleures équipes de chaque conférence obtiendront leur qualification pour la saison 2027 de la BAL.

Cette dernière étape conclura un mois de qualifications, avec pour objectif de déterminer les clubs qui poursuivront leur parcours dans la principale compétition continentale africaine.