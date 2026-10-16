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Gabby Williams dans le meilleur cinq défensif de WNBA pour la deuxième année consécutive

WNBA - Pour la deuxième saison consécutive, Gabby Williams figure dans le meilleur cinq défensif de WNBA. L'internationale française des Golden State Valkyries, également deuxième du vote de meilleure défenseure de la saison, est récompensée pour la troisième fois de sa carrière.
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Gabby Williams dans le meilleur cinq défensif de WNBA pour la deuxième année consécutive
Gabby Williams en défense contre les Dallas Wings
Crédit photo : David Gonzales-Imagn Images
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Gabby Williams (1,80 m, 30 ans) continue de s'imposer comme l'une des références défensives de la planète basket. L'internationale française a été nommée dans le meilleur cinq défensif de la saison 2026 de WNBA (All-Defensive First Team), comme en 2025 lorsqu'elle évoluait au Seattle Storm.

Il s'agit même de sa troisième sélection dans un cinq défensif de WNBA. Dès 2022, toujours sous le maillot de Seattle, la vice-championne olympique de Paris 2024 avait intégré le deuxième cinq défensif de la ligue.

Deuxième du trophée de meilleure défenseure de WNBA

Pour sa première saison avec les Golden State Valkyries, Gabby Williams a largement contribué à faire de la franchise californienne l'une des meilleures défenses du championnat. Avec 1,6 interception par rencontre, elle a terminé à la quatrième place de la ligue dans cette catégorie statistique, tout en affichant un defensive rating de 98,6.

Ses performances lui ont également permis de terminer à la deuxième place du vote pour le trophée de meilleure défenseure de l'année (Defensive Player of the Year), derrière Angel Reese, sacrée en 2026.

« Je suis très fière de ma défense, mais j'essaie simplement de gagner », a expliqué Gabby Williams. « Je ne cours pas après ces récompenses. Je joue simplement au basket et je fais tout ce qu'il faut pour gagner, tout ce dont l'équipe a besoin. »

Trois joueuses des Valkyries récompensées

La Franco-Américaine n'est pas la seule représentante des Golden State Valkyries dans les distinctions défensives de cette saison. Ses coéquipières Veronica Burton et Kiah Stokes ont toutes les deux été retenues dans le deuxième cinq défensif.

Une belle reconnaissance collective pour la formation entraînée par Natalie Nakase, qui s'apprête à disputer les Finales WNBA face à l'Atlanta Dream, à partir de ce samedi 17 octobre.

« C'est notre identité. C'est pour cela que nous gagnons », a souligné Natalie Nakase au sujet de la défense de son équipe.

Déjà désignée meilleure défenseure du tournoi olympique de Paris 2024 avec l'équipe de France, Gabby Williams confirme ainsi sa régularité au plus haut niveau mondial. Elle avait également remporté le trophée de meilleure défenseure de l'EuroLeague féminine en 2021, 2025 et 2026.

Le meilleur cinq défensif de WNBA en 2026

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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