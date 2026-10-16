Gabby Williams dans le meilleur cinq défensif de WNBA pour la deuxième année consécutive

Gabby Williams (1,80 m, 30 ans) continue de s'imposer comme l'une des références défensives de la planète basket. L'internationale française a été nommée dans le meilleur cinq défensif de la saison 2026 de WNBA (All-Defensive First Team), comme en 2025 lorsqu'elle évoluait au Seattle Storm.

Il s'agit même de sa troisième sélection dans un cinq défensif de WNBA. Dès 2022, toujours sous le maillot de Seattle, la vice-championne olympique de Paris 2024 avait intégré le deuxième cinq défensif de la ligue.

Locked it down all year. Rewarded with the best.



Gabby Williams named to WNBA All-Defensive First Team. @Veronicaab22 and @kstokes41 named to WNBA All-Defensive Second Team. pic.twitter.com/X4roTvjlG1 — Golden State Valkyries (@valkyries) 15 octobre 2026

Deuxième du trophée de meilleure défenseure de WNBA

Pour sa première saison avec les Golden State Valkyries, Gabby Williams a largement contribué à faire de la franchise californienne l'une des meilleures défenses du championnat. Avec 1,6 interception par rencontre, elle a terminé à la quatrième place de la ligue dans cette catégorie statistique, tout en affichant un defensive rating de 98,6.

Ses performances lui ont également permis de terminer à la deuxième place du vote pour le trophée de meilleure défenseure de l'année (Defensive Player of the Year), derrière Angel Reese, sacrée en 2026.

« Je suis très fière de ma défense, mais j'essaie simplement de gagner », a expliqué Gabby Williams. « Je ne cours pas après ces récompenses. Je joue simplement au basket et je fais tout ce qu'il faut pour gagner, tout ce dont l'équipe a besoin. »

Gabby Williams shared her thoughts about being named to the All-Defensive First Team:



"I do take a lot of pride in my defense but I'm just trying to win...I'm not searching for these awards. I'm just playing basketball and doing what it takes to (win) - whatever the team needs." pic.twitter.com/wSw1cKcXCp — Conrado Pascual (@CP3_777) 16 octobre 2026

Trois joueuses des Valkyries récompensées

La Franco-Américaine n'est pas la seule représentante des Golden State Valkyries dans les distinctions défensives de cette saison. Ses coéquipières Veronica Burton et Kiah Stokes ont toutes les deux été retenues dans le deuxième cinq défensif.

Une belle reconnaissance collective pour la formation entraînée par Natalie Nakase, qui s'apprête à disputer les Finales WNBA face à l'Atlanta Dream, à partir de ce samedi 17 octobre.

« C'est notre identité. C'est pour cela que nous gagnons », a souligné Natalie Nakase au sujet de la défense de son équipe.

Déjà désignée meilleure défenseure du tournoi olympique de Paris 2024 avec l'équipe de France, Gabby Williams confirme ainsi sa régularité au plus haut niveau mondial. Elle avait également remporté le trophée de meilleure défenseure de l'EuroLeague féminine en 2021, 2025 et 2026.