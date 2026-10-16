NBA : 77 % des dirigeants voient Victor Wembanyama MVP en 2027

Victor Wembanyama (22 ans) n'a pas encore remporté le trophée de MVP de la saison régulière, mais les dirigeants NBA en font déjà leur grand favori pour l'exercice 2026-2027. Dans la 25e édition du sondage annuel des general managers, publiée jeudi 15 octobre, l'intérieur français recueille 77 % des suffrages dans la catégorie du futur meilleur joueur de la saison.

The NBA GMs have picked their 2026-27 @Kia NBA MVP 👀



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➡️ https://t.co/1AbN04qMcE pic.twitter.com/ZHbsEWmDNQ — NBA (@NBA) 15 octobre 2026

Un record de 77 % des voix pour le titre de MVP

Un résultat inédit dans l'histoire de cette consultation. Le joueur des San Antonio Spurs devance très largement Nikola Jokic (10 %) et Anthony Edwards (7 %). À titre de comparaison, le Serbe de Denver avait obtenu 67 % des voix dans cette même catégorie lors du sondage précédent.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 22 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 13,7 #55 REB 6 #42 PD 3,3 #72

Mais ce n'est pas le seul record établi par Victor Wembanyama. À la question de savoir quel joueur les dirigeants choisiraient pour construire une franchise NBA, le Français rassemble 93 % des votes. Là encore, personne n'avait atteint un tel pourcentage depuis la création du sondage. Wembanyama améliore ainsi son propre résultat de l'année précédente, lorsqu'il avait déjà obtenu 83 % des suffrages.

Victor Wembanyama steals another LeBron James record.



With 77 percent of the vote for MVP in the NBA GM Survey, he sets the highest mark in its 25-year history.



The previous record was set by LeBron ahead of the 2009-10 season with 69 percent. pic.twitter.com/OPuEFpgIG8 — HoopsHype (@hoopshype) 15 octobre 2026

Une domination défensive presque totale

La confiance accordée à Victor Wembanyama ne se limite pas à ses perspectives individuelles pour la saison à venir. Les dirigeants NBA le désignent également comme le meilleur défenseur de la ligue avec 97 % des voix, contre seulement 3 % pour Ausar Thompson.

Le Français obtient exactement le même pourcentage dans la catégorie du meilleur défenseur intérieur, où Rudy Gobert recueille les 3 % restants. Une progression spectaculaire par rapport à l'année précédente, lorsque Wembanyama avait obtenu 80 % des suffrages dans ces deux catégories.

L'intérieur des Spurs arrive également en tête du classement des meilleurs joueurs internationaux de NBA avec 53 % des votes. Il devance de peu Nikola Jokic (47 %), qui avait pourtant dominé cette catégorie avec 93 % des voix l'année précédente.

Wembanyama est aussi considéré comme le joueur le plus polyvalent de NBA (57 %), ainsi que le défenseur le plus polyvalent (30 %). Enfin, il est désigné comme celui qui oblige le plus les entraîneurs adverses à adapter leurs plans de jeu (47 %).

Au total, le Français termine à la première place de huit catégories individuelles :

Favori pour le MVP — 77 %

Meilleur défenseur de NBA — 97 %

Meilleur défenseur intérieur — 97 %

Défenseur le plus polyvalent — 30 %

Meilleur joueur international — 53 %

Joueur autour duquel les GM construiraient une franchise — 93 %

Joueur le plus polyvalent de NBA — 57 %

Joueur qui oblige les entraîneurs adverses à faire le plus d'ajustements — 47 %

"Now the standard isn't being the best on the planet [defensively] anymore... it's being better than last year."



For @wemby, winning Kia NBA DPOY last year only raised the bar higher 🔥📈



(📹: SanAntonioSpursPressConference/YT) pic.twitter.com/NQN3aS9uqG — NBA (@NBA) 15 octobre 2026

San Antonio également favori pour le titre NBA

Ce plébiscite individuel s'accompagne d'une confiance tout aussi importante envers les San Antonio Spurs. Les dirigeants placent la franchise texane en tête des favoris pour le titre NBA 2027, avec 50 % des suffrages, devant Oklahoma City (43 %).

The GMs have made their championship prediction… Who do you think will lift the Larry O’Brien Trophy this season? 🤔



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La franchise possède également, aux yeux des general managers, le groupe de jeunes joueurs le plus prometteur du championnat. San Antonio recueille 87 % des voix dans cette catégorie, devant Washington (7 %).

Autour de Victor Wembanyama, les Spurs disposent notamment de Stephon Castle (21 ans) et Dylan Harper (20 ans), deux autres jeunes joueurs mis en avant dans la présentation du sondage.

Ces résultats traduisent les attentes considérables qui entourent désormais le Français et son équipe. Ils restent néanmoins des prévisions formulées avant le début de la saison et ne constituent ni des récompenses individuelles acquises ni une garantie de succès collectif.