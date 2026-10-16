NBA : 77 % des dirigeants voient Victor Wembanyama MVP en 2027
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Victor Wembanyama (22 ans) n'a pas encore remporté le trophée de MVP de la saison régulière, mais les dirigeants NBA en font déjà leur grand favori pour l'exercice 2026-2027. Dans la 25e édition du sondage annuel des general managers, publiée jeudi 15 octobre, l'intérieur français recueille 77 % des suffrages dans la catégorie du futur meilleur joueur de la saison.
Un record de 77 % des voix pour le titre de MVP
Un résultat inédit dans l'histoire de cette consultation. Le joueur des San Antonio Spurs devance très largement Nikola Jokic (10 %) et Anthony Edwards (7 %). À titre de comparaison, le Serbe de Denver avait obtenu 67 % des voix dans cette même catégorie lors du sondage précédent.
Mais ce n'est pas le seul record établi par Victor Wembanyama. À la question de savoir quel joueur les dirigeants choisiraient pour construire une franchise NBA, le Français rassemble 93 % des votes. Là encore, personne n'avait atteint un tel pourcentage depuis la création du sondage. Wembanyama améliore ainsi son propre résultat de l'année précédente, lorsqu'il avait déjà obtenu 83 % des suffrages.
Une domination défensive presque totale
La confiance accordée à Victor Wembanyama ne se limite pas à ses perspectives individuelles pour la saison à venir. Les dirigeants NBA le désignent également comme le meilleur défenseur de la ligue avec 97 % des voix, contre seulement 3 % pour Ausar Thompson.
Le Français obtient exactement le même pourcentage dans la catégorie du meilleur défenseur intérieur, où Rudy Gobert recueille les 3 % restants. Une progression spectaculaire par rapport à l'année précédente, lorsque Wembanyama avait obtenu 80 % des suffrages dans ces deux catégories.
L'intérieur des Spurs arrive également en tête du classement des meilleurs joueurs internationaux de NBA avec 53 % des votes. Il devance de peu Nikola Jokic (47 %), qui avait pourtant dominé cette catégorie avec 93 % des voix l'année précédente.
Wembanyama est aussi considéré comme le joueur le plus polyvalent de NBA (57 %), ainsi que le défenseur le plus polyvalent (30 %). Enfin, il est désigné comme celui qui oblige le plus les entraîneurs adverses à adapter leurs plans de jeu (47 %).
Au total, le Français termine à la première place de huit catégories individuelles :
Favori pour le MVP — 77 %
Meilleur défenseur de NBA — 97 %
Meilleur défenseur intérieur — 97 %
Défenseur le plus polyvalent — 30 %
Meilleur joueur international — 53 %
Joueur autour duquel les GM construiraient une franchise — 93 %
Joueur le plus polyvalent de NBA — 57 %
Joueur qui oblige les entraîneurs adverses à faire le plus d'ajustements — 47 %
San Antonio également favori pour le titre NBA
Ce plébiscite individuel s'accompagne d'une confiance tout aussi importante envers les San Antonio Spurs. Les dirigeants placent la franchise texane en tête des favoris pour le titre NBA 2027, avec 50 % des suffrages, devant Oklahoma City (43 %).
La franchise possède également, aux yeux des general managers, le groupe de jeunes joueurs le plus prometteur du championnat. San Antonio recueille 87 % des voix dans cette catégorie, devant Washington (7 %).
Autour de Victor Wembanyama, les Spurs disposent notamment de Stephon Castle (21 ans) et Dylan Harper (20 ans), deux autres jeunes joueurs mis en avant dans la présentation du sondage.
Ces résultats traduisent les attentes considérables qui entourent désormais le Français et son équipe. Ils restent néanmoins des prévisions formulées avant le début de la saison et ne constituent ni des récompenses individuelles acquises ni une garantie de succès collectif.
Derniers résultats
|Date
|Match
|14/06/2026
|San Antonio Spurs 90 - 94 New York Knicks
|09/10/2026
|San Antonio Spurs 116 - 123 Atlanta Hawks
|11/10/2026
|Phoenix Suns 102 - 98 San Antonio Spurs
|13/10/2026
|Utah Jazz 119 - 109 San Antonio Spurs
|15/10/2026
|San Antonio Spurs 123 - 103 Phoenix Suns
Prochains matchs
|Date
|Match
|17/10/2026
|San Antonio Spurs - Sacramento Kings
|21/10/2026
|San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder
|24/10/2026
|San Antonio Spurs - Houston Rockets
|25/10/2026
|Dallas Mavericks - San Antonio Spurs
|28/10/2026
|San Antonio Spurs - Sacramento Kings
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