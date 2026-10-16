DAZN lance son offre abonnement pour les moins de 26 ans !

Suivre tous les matchs de Betclic ELITE pour moins de 8 € par mois, c'est possible ! Diffuseur officiel du championnat de France, DAZN propose une offre spécialement destinée aux 18-25 ans, à 7,99 € mensuels, sans engagement. De quoi profiter de l'intégralité des rencontres du championnat français, mais aussi des affiches de Liga Endesa et de la Copa del Rey, directement sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Et le programme de ce week-end donne déjà de bonnes raisons d'en profiter ! Entre le déplacement de l'ASVEL à Limoges, la réception de Dijon par Gravelines-Dunkerque ou encore le choc entre Le Mans et Bourg-en-Bresse dimanche soir, huit rencontres de Betclic ELITE sont au programme. Une occasion de suivre les clubs français tout au long de la saison, à un tarif préférentiel réservé aux moins de 26 ans.

Les conditions de l'offre DAZN :

Offre d’abonnement réservée aux 18-25 ans , pour un abonnement mensuel sans durée d’engagement jusqu’à la fin de votre 25ème année, résiliable à tout moment (en respectant un préavis de 30 jours).

Offre soumise à des conditions de vérification de l’âge.

7,99 €/mois

Offre limitée à un utilisateur (1 flux) uniquement sur PC/MAC, tablette ou smartphone (pas accessible sur TV connectée)

A la date de vos 26 ans, sauf résiliation anticipée de votre part (en respectant un préavis de 30 jours), votre abonnement sera automatiquement reporté sur un abonnement mensuel sans engagement, résiliable à tout moment, au tarif en vigueur à la date de vos 26 ans.

La programmation du week-end sur DAZN :