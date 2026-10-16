Mauvais présage pour Tidjane Salaun ! Alors que la saison NBA reprend dans seulement quatre jours, le tricolore risque de perdre sa place chez les Hornets. En effet, Charlotte dispose d'un joueur en trop dans son roster et l'ailier serait un des candidats principaux à un départ.

The Hornets want to keep Pat Connaughton. If they do, Tidjane Salaun appears to be in the "most serious jeopardy" ahead of the roster deadline, per @JakeLFischer. 🤔



"The 6-10 forward is just 21 and I've heard from more than a few folks that the first draft pick of the Jeff… https://t.co/gaDPt11wug pic.twitter.com/dWUpxDz0bE — r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) 16 octobre 2026

A l'heure actuelle, la franchise de Caroline du Nord compte 16 contrats au sein de son effectif, dont le bail non-garanti de Pat Connaughton. Or, selon le journaliste Jake Fisher, la franchise souhaiterait le conserver au grand désarroi de l'ancien Choletais.

« L’ailier de 2,07 m n’a que 21 ans et j’ai entendu de plus d’une personne que le premier choix de l'ère Jeff Peterson à Charlotte a fait de vrais progrès cet été. Pourtant, il est aussi vrai que Salaun est réalistement projeté comme joueur de rotation au mieux à ce stade, alors que les Hornets pensaient autrefois qu’il avait un plafond de niveau All-Star. »

🇫🇷 La belle sortie de Tidjane Salaün face aux Celtics



▪️ 16 points

▪️ 4/8 à 3pts

▪️ 5/9 au tir pic.twitter.com/XkdHJoblBo — Fade Away (@FadeAwayPodFR) 15 octobre 2026

Retour à la case départ au Tidjane Salaun

L'insider ajoute que ce revirement pourrait aussi tenir de la place du vétéran dans le vestaires de Hornets. « Pat Connaughton est connu pour être un des coéquipiers préférés de Kon Knueppel qui apporte une valeur indéniable au vestiaire de l’équipe de Charlotte. »

A vrai dire, le Français n'a toujours pas su s'imposer chez les Hornets depuis son arrivée dans la grande ligue. L'an passé, Tidjane Salaün a oscillé entre la G-League et la NBA au sein d'un exercice tronqué par une blessure survenue en mars. Sur ses 37 matchs joués cette saison, le tricolore a compilé 6 points, 4,4 rebonds en un quart-d'heure de jeu en moyenne.

Tidjane Salaün Poste : Ailier

Taille : 205 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : France

Club : Charlotte Hornets Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 6,0 #359 REB 4,0 #208 PD 0,8 #465

L'intersaison a garni le roster

De plus, cet été Charlotte n'a pas chômé sur le marché des transferts puisque Naz Reid et Royce O'Neal sont arrivés sur un poste similaire à celui du benjamin de la famille Salaün. Ainsi, la concurrence s'avère rude pour le 6e choix de la draft 2024 qui pourrait bien avoir à s'exporter pour retrouver un rôle plus important.

Espérons qu'à l'image de Zaccharie Risacher, parti chez les Mavericks lors de l'intersaison, une franchise souhaite véritablement l'aider à relancer son aventure en outre-Atlantique.