Pro Basketball Manager 2027 : les précommandes sont ouvertes avec 20 % de réduction grâce à un code promo

Les amateurs de basket et de jeux de management peuvent déjà préparer leur prochaine saison virtuelle. Pro Basketball Manager 2027 ouvre ses précommandes ce vendredi 16 octobre, avec une offre promotionnelle permettant de bénéficier de 20 % de réduction sur la boutique officielle. Pour en profiter, il suffit de renseigner le code PREORDER27 au moment de l'achat.

Cette nouvelle édition succédera à Pro Basketball Manager 2026, qui avait notamment marqué l'histoire de la franchise avec l'arrivée de la Basketball Champions League (BCL) parmi les compétitions sous licence officielle. En attendant de découvrir les nouveautés de PBM 2027, les joueurs peuvent donc réserver leur exemplaire à tarif réduit.

Pro Basketball Manager 2027 : comment profiter des 20 % de réduction ?

Les précommandes sont accessibles directement depuis la boutique officielle de Pro Basketball Manager.

Pour bénéficier de la remise, il suffit de se rendre sur la boutique officielle de Pro Basketball Manager, de sélectionner Pro Basketball Manager 2027 et de saisir le code promotionnel PREORDER27 lors de la commande.

Ce code permet d'obtenir une réduction de 20 % sur la précommande du jeu.

Une nouvelle édition après l'arrivée de la BCL

Développée par l'équipe de Victor Da Costa et Yoann Noblet, la série Pro Basketball Manager permet de prendre les commandes d'un club de basket et de gérer les différents aspects de son fonctionnement sportif : composition de l'effectif, recrutement, choix tactiques et gestion des rencontres.

L'édition 2026 avait notamment accueilli une nouveauté importante : l'intégration officielle de la Basketball Champions League. Ce partenariat, concrétisé après plusieurs années d'échanges entre les développeurs et la compétition européenne, avait permis à la franchise d'enrichir son catalogue de licences.

Le jeu propose également les championnats français de Betclic ELITE et d'ELITE 2, ainsi que la BNXT League, championnat réunissant des clubs belges et néerlandais.

Quelles nouveautés pour Pro Basketball Manager 2027 ?

Les nouveautés précises de Pro Basketball Manager 2027 seront dévoilées dans les jours et semaines à venir sur BeBasket. Comme lors des précédentes éditions, les créateurs du jeu auront l'occasion de revenir sur les évolutions apportées à leur simulation, les nouvelles compétitions disponibles et les améliorations du fonctionnement sportif.

Précommander Pro Basketball Manager 2027 avec le code PREORDER27

Pour les joueurs souhaitant réserver la prochaine édition, les précommandes sont ouvertes depuis ce vendredi 16 octobre 2026.

Code promotionnel : PREORDER27 — 20 % de réduction.