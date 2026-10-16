Jaylen Hoard et le Maccabi Tel Aviv sont repartis du Roig Arena de Valencia avec un précieux succès (88-91), ce jeudi, lors de la sixième journée d'EuroLeague. L'intérieur français a apporté 12 points au club israélien, au terme d'une rencontre indécise jusqu'au bout. Les Espagnols concluent ainsi leur double week européenne sur deux défaites à domicile, après celle concédée contre l'Olympiakos. Le même soir, Dubaï s'est imposé à Milan (97-101) grâce à Dwayne Bacon (29 points) et Élie Okobo (10 points et 5 passes).

An important win on the road for @MaccabiTLVBC tonight, who hold on in the final seconds. #EveryGameMatters pic.twitter.com/7WKgMDKdOU — EuroLeague (@EuroLeague) 15 octobre 2026

Jaylen Hoard à 12 points, le Maccabi fait la différence de loin

Battu à quatre reprises lors des cinq premières journées, le Maccabi Tel-Aviv était loin d'être favori au moment de lancer son match chez une équipe au bilan inverse. Pourtant grâce à une adresse remarquable derrière l'arc, l'équipe d'Oded Kattash a signé l'upset de ce jeudi. Les Israéliens ont terminé avec un joli 14/24 à 3-points, soit 58,3 % de réussite. Jimmy Clark a été leur meilleur marqueur avec 17 points, devant Roman Sorkin (16) et Oshae Brissett (14). L'international français Jaylen Hoard a, lui, inscrit 12 points.

PROFIL JOUEUR Jaylen HOARD Poste(s): Ailier / Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 27 ans (30/03/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 9 #86 REB 3,8 #61 PD 1,3 #126

Valencia menait pourtant encore 72-71 après trois quarts-temps. Mais dans les dernières possessions, les tirs primés de Bonzie Colson, puis de Jimmy Clark, ont fait basculer la rencontre en faveur du Maccabi. Les Espagnols ont ensuite eu deux occasions d'arracher une prolongation, sans réussir à les saisir : Kam Taylor puis Armoni Brooks ont manqué leurs tentatives d'égalisation.

L'équipe de Neal Sako (4 points et 2 rebonds en 18 minutes) a donc signé deux défaites cette semaine après son revers face à l'Olympiakos mardi. Les champions d'Espagne en titre devront réagir à Paris vendredi prochain.

Élie Okobo et Dubaï retrouvent la victoire

Après deux défaites de suite, dont une lourde contre l’Étoile Rouge de Belgrade, Dubaï s'est repris cette semaine avec deux succès à l'extérieur. Après avoir gagné à Vitoria contre Baskonia, les Dubaïotes se sont cette fois imposés sur le parquet de l'Olimpia Milan (97-101). L'équipe de Xavi Pascual affiche désormais quatre succès pour deux défaites, tandis que Milan n'a remporté qu'une rencontre sur six.

PROFIL JOUEUR Élie OKOBO Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 28 ans (23/10/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 11,5 #48 REB 2 #158 PD 4,2 #17

Arrivé cet été en provenance de l'AS Monaco, Élie Okobo a tenu son rôle dans cette réussite collective. Le meneur français a compilé 10 points et 5 passes décisives, dont l'intégralité de ses points avant la pause. Il a retrouvé deux anciens Monégasques en pleine réussite : Dwayne Bacon, auteur de 29 points avec un sans-faute à 3-points (6/6), et Jaron Blossomgame, qui a affiché 14 points sans le moindre tir manqué (7/7), avec 6 rebonds. Mfiondu Kabengele a ajouté 18 points.

Dubaï conserve sa victoire après avoir compté 20 points d'avance

À l'entrée du dernier quart-temps, Dubaï menait 83-68, et son avance a même atteint 20 points. Mais Milan n'a pas renoncé. Garrison Mathews, meilleur marqueur italien avec 21 points dont 13/14 aux lancers francs, a conduit le retour des siens.

Les Milanais sont revenus à deux longueurs dans les dernières secondes. C'est Dwayne Bacon qui a refermé la porte depuis la ligne des lancers francs. Les visiteurs ont finalement conservé quatre points d'avance, malgré un dernier quart-temps perdu 29-18.

Despite leading by 20 points in the third, it proved to be a lot closer for @dubaibasket who leave Milano with an important DUB! #EveryGameMatters pic.twitter.com/LEdI5tEG60 — EuroLeague (@EuroLeague) 15 octobre 2026

Dans les deux autres matches de la soirée, Théo Maledon a été excellent contre l'ASVEL alors que Timothé Luwawu-Cabarrot est sorti prématurément. Comme l'ASVEL, le Partizan Belgrade a perdu à deux reprises en EuroLeague cette semaine. Après son revers face au Panathinaïkos mardi (55-72), l'équipe de Joffrey Lauvergne (2 points et 4 rebonds) et Bandja Sy (4 rebonds) s'est inclinée sur le parquet du Fenerbahçe Istanbul (74-65).