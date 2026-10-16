Cholet Basket a trouvé une solution pour pallier l'absence de Miralem Halilovic. Le club de Betclic ÉLITE a annoncé l'arrivée de Johnathan Williams en qualité de pigiste médical, quelques jours après avoir perdu son capitaine sur blessure.

Johnathan Williams rejoint Cholet Basket comme pigiste médical !



Cholet Basket est heureux de vous annoncer la signature de Johnathan Williams (31 ans, 2m06), intérieur américain, en tant que pigiste médical de Miralem Halilovic. Il jouera dès demain avec l'équipe face à Chalon.… pic.twitter.com/TfXOmHj43L — Cholet Basket (@CB_officiel) 16 octobre 2026

Un renfort pour compenser l'absence de Miralem Halilovic

Touché à un doigt de la main droite, l'intérieur bosnien doit manquer plusieurs semaines de compétition. Cette blessure avait été révélée après la victoire choletaise contre l'Hapoël Holon en Basketball Champions League.

Une absence qui intervient alors que les hommes de Fabrice Lefrançois doivent gérer les échéances du championnat de France et de la BCL. Le club avait rapidement engagé des démarches pour recruter un remplaçant médical.

Une nouvelle solution dans la raquette choletaise

Avec Johnathan Williams, Cholet Basket dispose désormais d'un renfort destiné à compenser temporairement l'indisponibilité de son capitaine.

Son arrivée répond donc à un besoin immédiat dans la rotation intérieure de Fabrice Lefrançois, en attendant le retour du capitaine choletais.

Un ancien joueur NBA passé par les London Lions

Âgé de 31 ans et mesurant 2,06 m, Johnathan Williams possède une expérience du basket européen, mais également de la NBA.

Formé dans les universités de Missouri et Gonzaga, l'Américain a disputé 39 rencontres de saison régulière en NBA, sous les couleurs des Los Angeles Lakers et des Washington Wizards, pour des moyennes de 5,2 points et 4,2 rebonds.

Il a joué aussi en Israël, G-League, en Turquie, en Allemagne, en Italie, aux Philippines et au Japon.

Lors de la saison 2025-2026, il a notamment porté les couleurs des London Lions en EuroCup. En 13 rencontres dans la compétition, il a compilé 8,7 points, 5,6 rebonds et 1,5 passe décisive en 27 minutes de moyenne.

PROFIL JOUEUR Johnathan WILLIAMS Poste(s): Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 31 ans (22/05/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroCup PTS 8,7 #112 REB 5,6 #18 PD 1,5 #113

Son dernier contrat était en Corée du Sud avec Suwon KY SonicBoom au printemps 2026 pour une moyenne de 7,6 points, 6,4 rebonds et 1 passe en 18 minutes sur 7 rencontres de KBL.

Ces références européennes et son expérience du plus haut niveau américain constituent des éléments intéressants pour Cholet, qui cherchait une solution rapide afin de renforcer son secteur intérieur.

Il sera présent dès demain dans le groupe choletais face à Chalon sur Saône précise le communiqué du club.