EuroLeague : Jean Montero élu MVP après la remontée historique de l'Olympiakos face à son ancien club

Retrouver son ancienne équipe a particulièrement réussi à Jean Montero. Le meneur dominicain de l'Olympiakos Le Pirée a été élu MVP de la 5e journée d'EuroLeague, jeudi 15 octobre, après sa prestation lors de la victoire des Grecs sur le parquet de Valence (97-102, après prolongation).

A comeback for the history books ✨



A performance to remember for Jean Montero who led @Olympiacos_BC to a 28-point comeback against his former club 🔋



MVP of the Round presented by @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/0JNYofYhpK — EuroLeague (@EuroLeague) 15 octobre 2026

Jean Montero brille face à son ancien club

De retour au Roig Arena, où il avait évolué pendant deux saisons, le joueur a terminé la rencontre avec 26 points, 5 rebonds, 2 passes.

Montero s'est notamment montré efficace près du cercle, avec 7 tirs réussis sur 9 à deux points. Il a également inscrit 1 tir à 3 points sur 3 tentatives et converti 9 de ses 10 lancers francs. Le Dominicain a par ailleurs provoqué 11 fautes.

Cette prestation lui permet de décrocher une nouvelle distinction individuelle en EuroLeague, cette fois sous les couleurs de l'Olympiakos, après avoir déjà obtenu cette récompense avec Valence.

A night to remember for the 🇩🇴 guard!



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Une remontée de 28 points aux côtés d'Evan Fournier

Au-delà de sa performance individuelle, Jean Montero a participé à l'un des scénarios les plus marquants de ce début de saison européenne.

Mené de 28 points au cours du troisième quart-temps, l'Olympiakos est parvenu à renverser Valence pour finalement s'imposer après prolongation. Un retournement de situation qui égale la plus grande remontée de l'histoire de l'EuroLeague depuis le début du recensement de cette statistique en 2007.

Si Montero a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 26 points, Evan Fournier a également joué un rôle déterminant dans ce succès. Muet offensivement durant la première période, l'international français a inscrit ses 23 points après la pause pour accompagner le retour des Grecs.

Une distinction qui vient saluer sa performance face à son ancienne équipe, dans une rencontre dont il aura été l'un des principaux acteurs.

Prochain match pour l'Olympiacos Piraeus ce vendredi 16 octobre contre Barcelone, une autre formation espagnole dans le cadre de la 6e journée de l'EuroLeague.