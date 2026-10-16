Un record qui tenait depuis 2008 vient de tomber en EuroLeague

Le Fenerbahçe Istanbul n'a pas seulement remporté son duel face au Partizan Belgrade (74-65), jeudi 15 octobre, lors de la 6e journée d'EuroLeague.

Le club turc a également inscrit son nom dans les livres d'histoire de la compétition en réalisant une performance défensive inédite : 14 contres sur une seule rencontre.

NO ENTRY: 14 blocks 🚫 Fenerbahce set the new EuroLeague single-game blocks record 🔥



The highest number of blocks recorded by a single team has been by Zalgiris. The Lithuanian club has blocked 12 shots twice: in 2008 against Asseco Prokom & in 2000 against Real.



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Fenerbahçe fait tomber un record vieux de 18 ans

D'après les données historiques rapportées par BasketNews, jamais une équipe n'avait atteint un tel total sur un match d'EuroLeague. Le précédent record appartenait au Žalgiris Kaunas, qui avait réalisé 12 contres à deux reprises, en 2000 puis en 2008.

Dix-huit ans après cette dernière marque de référence, Fenerbahçe a donc repoussé la limite de deux unités. Une performance collective qui constitue l'un des faits marquants de cette sixième journée de la compétition européenne.

Marcus Bingham Jr., principal artisan de ce record

Parmi les joueurs du Fenerbahçe, Marcus Bingham (2,13 m, 26 ans) s'est particulièrement distingué. L'intérieur a réalisé cinq contres à lui seul, soit plus d'un tiers du total de son équipe.

🟡🔵 Marcus Bingham, EuroLeague'de bu sezonun bir maçta en çok blok yapan oyuncusu oldu:



▪️ 4 sayı

▪️ 9 ribaund

▪️ 5 BLOK pic.twitter.com/Yab4IgJX6V — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) 15 octobre 2026

Les neuf autres contres ont été réalisés par ses coéquipiers, illustrant la dimension collective de cette performance défensive.

Au-delà du record, cette statistique témoigne de la capacité des Stambouliotes à protéger leur cercle face au Partizan. Les 65 points encaissés accompagnent cette prestation défensive, même si le nombre de contres ne suffit pas, à lui seul, à mesurer l'ensemble de l'efficacité défensive d'une équipe.

Avec ce succès 74-65, Fenerbahçe repart donc de cette sixième journée avec une victoire et un nouveau record dans l'histoire de l'EuroLeague.