Jazz Gardner va quitter l’université du Nevada

Très prometteur au lycée, l’ex-international U18 (fils de l’ancien joueur LNB Jelani Gardner) a signé une première saison très discrète à l’échelon universitaire. (2,5 points à 45% et 2 rebonds en 7 minutes de moyenne). Un temps de jeu qui ne permet pas de progresser et qui l’a poussé à demander son transfert.

NEWS: Nevada center Jazz Gardner plans to enter the NCAA Transfer Portal, per @LEVELUTIONsport

The 7-0 freshman is a former Top-150 recruit from the 2023 class.https://t.co/E8J6XqS9ZZ pic.twitter.com/WoN0sLhDts

— Transfer Portal (@TransferPortal_) April 8, 2024