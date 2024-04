« Je ne sais pas qui est favori » – T.J. Shorts avant la finale d’EuroCup face à la JL Bourg

Au micro de Skweek, le diffuseur français des compétitions européennes, T.J. Shorts, MVP de la saison, s’est confié sur la finale d’EuroCup opposant Paris à la JL Bourg-en-Bresse. Le Paris Basketball réalise une très belle saison : victoire en finale de Leaders Cup, finaliste de l’EuroCup et deuxième de la saison régulière de la Betclic ELITE à l’heure actuelle. C’est avec de la confiance et non pas de la suffisance, que le membre du cinq idéal de la saison EuroCup, aborde cette finale :

« Je ne sais pas qui est le favori. Je ne sais pas ce que les journaux racontent. Nous sommes concentrés sur ce que l’on a à faire, que nous soyons favoris ou non. Cela ne change pas notre façon d’aborder la finale. On va se battre, jouer ensemble et tenter de ramener un trophée à Paris. »

De plus, T.J. Shorts souligne la cohésion de l’équipe parisienne. Une cohésion qui s’illustre par les 20,3 passes décisives de moyenne en EuroCup. Paris est la cinquième meilleure équipe dans cette catégorie statistique :

« On se sent vraiment bien », affirme le meneur du Paris Basket-Ball. « On a énormément travaillé pour arriver là où nous sommes. Je pense que tout le monde est focus et prêt pour jouer ces finales. Je ne sais pas combien de minutes on jouera mais on est prêt à y aller. Une finale c’est quelque chose d’énorme.«