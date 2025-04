Jérôme Rosenstiehl, futur président de la SIG Strasbourg

La SIG Strasbourg connaît son futur président. Ce jeudi 10 avril, le Conseil de Surveillance a désigné Jérôme Rosenstiehl à la tête du Directoire du club pour les trois prochaines saisons. Un visage bien connu de la maison, dont le mandat commencera le 1er juillet 2025, au terme de celui de Christophe Lasvigne.

🚨 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘 🚨 Ce jour a eu lieu l’élection du prochain Directoire par le Conseil de Surveillance et a désigné la liste portée par Jérôme Rosenstiehl et ce dernier comme Président pour les trois prochaines saisons. 👉 https://t.co/QaQ8QnmV4U pic.twitter.com/Ho4pG7R154 — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) April 10, 2025

Un retour au sommet pour un enfant du club

Arrivé à la SIG Strasbourg en 2001, Jérôme Rosenstiehl a connu tous les étages du club : Directeur Sportif, Directeur des Opérations, Directeur administratif et financier, puis Directeur exécutif. En 2021, il avait quitté le club pour rejoindre l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, en tant que manager des opérations basket. À 49 ans, cet Alsacien revient donc aux commandes d’un club qu’il connaît comme sa poche.

Son élection, actée ce jeudi par le Conseil de Surveillance, marque une volonté d’anticipation et de continuité dans la gouvernance du club. Aux côtés de Rosenstiehl, le Directoire comptera aussi sur deux nouveaux noms : le chanteur strasbourgeois Matt Pokora, déjà impliqué dans le projet, et Clément Hagenbach. Les mandats de Jean-Louis Koessler et Bernard Braun ont également été renouvelés.

Un passage de relais de Christophe Lasvigne à Jérôme Rosenstiehl

Jérôme Rosenstiehl succèdera à Christophe Lasvigne, en poste depuis janvier 2023. Un passage de témoin prévu et préparé, comme l’explique le club dans son communiqué : « Ce vote anticipé a pour objectif un passage de relais efficace entre Christophe Lasvigne et Jérôme Rosenstiehl. »

De son côté, le président du Conseil de Surveillance Christophe Schalk a salué « le travail accompli et l’investissement quotidien » de Lasvigne durant les 18 derniers mois. Il s’est dit également « réjoui des perspectives qui s’ouvrent pour les saisons à venir ».

Objectif : bien finir la saison

Dans l’immédiat, Jérôme Rosenstiehl garde les yeux tournés vers le terrain. « La priorité du moment se passe sur le terrain avec une fin de saison pleine de challenges et de promesses autour d’une équipe animée par une nouvelle dynamique », a-t-il déclaré dans le communiqué du club. Avant de se tourner vers l’avenir : « Une fois la saison achevée, il sera alors temps de parler du futur. »

Justement, ce futur immédiat passe par un rendez-vous capital dès ce samedi à 18h avec la réception de Dijon, actuel 9e, dans la course au play-in. La SIG, qui reste en embuscade, n’a pas dit son dernier mot dans cette fin de saison de Betclic ELITE.