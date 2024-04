Jordan Tucker en danger à la Chorale de Roanne : Un départ imminent ?

Des tensions palpables secouent les coulisses de la Chorale de Roanne alors que des signes indiquent un possible départ imminent de l’ailier Jordan Tucker (2,00 m, 26 ans). Les récentes déclarations de son coach, Marc Berjoan, soulignent des préoccupations concernant l’implication du joueur, notamment après sa non-utilisation lors du match contre Cholet Basket.

Suite à cette rencontre, Marc Berjoan a exprimé ses attentes : « Jordan il faut qu’il soit plus impliqué. Pour l’instant, je n’ai pas l’implication que je souhaite aux entraînements. Tant que c’est comme ça, je préfère me battre avec un petit jeune qui vient du centre de formation, qui laissera tout son cœur sur le terrain, plutôt qu’un mec dont je ne sais pas s’il sera impliqué ce jour-là. » Ces commentaires laissent présager une situation délicate pour Tucker au sein de l’équipe.

« On se donne un délai de réflexion quant à se séparer ou non de Jordan Tucker » Bertrand Rodamel, directeur général de la Chorale de Roanne

De plus, une altercation aurait éclaté après la victoire contre Cholet entre Jordan Tucker et le président Emmanuel Brochot. Selon Le Progrès, cette confrontation aurait mis en lumière des tensions déjà existantes.

Jordan Tucker dispensé d’entraînement ce lundi 15 avril

Dans un premier temps, le club a envisagé de se séparer de Jordan Tucker. Cependant, le joueur a été reçu par le président ce lundi et aurait présenté des excuses tout en assurant son engagement total sur le terrain. Malgré cela, le club maintient une position prudente. Bertrand Rodamel, le directeur général du club, a déclaré au Progrès : « On se donne un délai de réflexion quant à se séparer ou non du joueur. »

Lundi 15 avril, Jordan Tucker a été dispensé d’entraînement, alimentant ainsi les spéculations sur son avenir à Roanne. Les fans de la Chorale restent en suspens quant à la résolution de cette affaire et à l’avenir du joueur au sein du club, qui joue un match très important pour le maintien ce samedi 20 avril à Dunkerque contre le BCM, après la réception de l’AS Monaco ce mercredi à la Halle Vacheresse en match avancé de la 31e journée de Betclic ÉLITE. Arrivé à l’été 2023 à Roanne, Jordan Tucker était le successeur désigné de Ronald March. Moins efficace que son prédécesseur, il tourne à 10,8 points à 40,9% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 0,9 passe décisive.