Kéziah Ekissi quitte Cholet pour aller en JuCo

Si Cholet Basket va accueillir Robin Pluvy sur sa ligne arrière, Kéziah Ekissi (1,89 m, 20 ans) s’en va. Le natif de Nîmes va traverser l’Atlantique pour évoluer au Howard College, en JuCo.

🇫🇷 2024 6-3 G Kéziah Ekissi has committed to Howard College and will be a D1-level name to monitor in the JUCO ranks

Combo guard from Cholet who can make an impact on both ends with a solid offensive repertoire, explosiveness off the dribble/bounce and tough on-ball defense pic.twitter.com/fSsbYPHtOG

— CBB Europe (@CBB_Europe) May 29, 2024