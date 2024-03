La 40e édition du Cholet Mondial Basketball est lancée !

Malgré une alerte à la bombe à l’arrivée des Italiens et Estoniens à l’aéroport de Nantes ce jeudi, les contraignant à rester deux heures dans leur avion, les 12 équipes sont bien présentes pour le lancement du Cholet Mondial Basketball.

C’est sous les yeux aguerris d’un certain Antoine Rigaudeau, que la première journée à eu lieu. Une journée qui a été marquée par le retour des Américains sur le tournoi, avec la DME Academy.

100% de réussite côté français

Si la JL Bourg, tenante du titre, accède aux quarts de finale, Cholet Basket a fait aussi forte impression. Après un parcours plus que mitigé l’an passé, les joueurs de François Fiévet terminent premiers de leur groupe et accèdent également aux quarts de finale. Tout comme les Metropolitans 92 et la Chorale de Roanne. Tous les résultats du vendredi à retrouver ici.

Après cette première journée, place ce Samedi (à partir de 13h30) aux quarts de finale, avec au programme :

JL Bourg vs Kickz IBA Munich

Cholet Basket vs Polaris Prep Academy

Chorale de Roanne vs DME Academy

Metropolitans 92 vs Zentro Madrid

Cette année, en plus des traditionnels concours de meneurs, de dunks et de 3-points, les spectateurs de la Meilleraie pourront assister à un tournoi qualificatif 3×3 masculin et féminin en catégories U13 et U15.