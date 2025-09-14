La conférence de presse expéditive d’Ergin Ataman : « Quand je perds, il n’y a rien de positif »

Ergin, quel est votre avis suite à cette défaite en finale ?

Pendant trois semaines, j’ai trop parlé en conférence de presse. Ce soir, il n’y a pas de mots. Nous sommes très énervés d’avoir perdu le match alors que nous étions en contrôle dans les dernières minutes, c’était entre nos mains. Bravo à l’Allemagne.

Ce tir d’Alperen Sengun à 3-points à 15 secondes de la fin, était-ce l’action que vous vouliez ?

Je n’aime pas commenter les décisions des joueurs quand le match est terminé. Alperen a pris ce shoot donc c’est tout pour moi. Je n’ai aucun commentaire à faire.

Pour la première fois de son histoire, la Turquie remporte une médaille loin d’Istanbul. Quel est le positif que vous allez pouvoir tirer de ce tournoi pour la suite ?

Quand je perds, je ne vois jamais le positif. Ce n’est pas le jour, peut-être demain. Pour l’instant, je suis très énervé d’avoir perdu un match qui était entre nos mains. Il n’y a rien de positif.

Propos recueillis à Riga,