EuroBasket masculin

La conférence de presse expéditive d’Ergin Ataman : « Quand je perds, il n’y a rien de positif »

Battu en finale de l'EuroBasket (83-88), Ergin Ataman ne s'est pas attardé devant les médias. Élu meilleur coach de la compétition, le Turc était particulièrement frustré de l'issue du match.
00h00
La conférence de presse expéditive d’Ergin Ataman : « Quand je perds, il n’y a rien de positif »

Ergin Ataman énervé par sa médaille d’argent

Crédit photo : FIBA

Ergin, quel est votre avis suite à cette défaite en finale ? 

Pendant trois semaines, j’ai trop parlé en conférence de presse. Ce soir, il n’y a pas de mots. Nous sommes très énervés d’avoir perdu le match alors que nous étions en contrôle dans les dernières minutes, c’était entre nos mains. Bravo à l’Allemagne.

Ce tir d’Alperen Sengun à 3-points à 15 secondes de la fin, était-ce l’action que vous vouliez ?

Je n’aime pas commenter les décisions des joueurs quand le match est terminé. Alperen a pris ce shoot donc c’est tout pour moi. Je n’ai aucun commentaire à faire.

Pour la première fois de son histoire, la Turquie remporte une médaille loin d’Istanbul. Quel est le positif que vous allez pouvoir tirer de ce tournoi pour la suite ? 

Quand je perds, je ne vois jamais le positif. Ce n’est pas le jour, peut-être demain. Pour l’instant, je suis très énervé d’avoir perdu un match qui était entre nos mains. Il n’y a rien de positif.

Propos recueillis à Riga,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Turquie
Turquie
T-shirt offcourt

