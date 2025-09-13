La FIBA ne veut pas étendre les effectifs en sélection… mais ouvre la porte à des jokers médicaux

Si l’équipe de France avait pu recourir à un remplaçant médical pour Alexandre Sarr, l’Euro des Bleus se serait-il arrêté en 1/8e de finale contre la modeste Géorgie ? S’il est évidemment impossible de refaire le scénario après coup, la question des effectifs lors des compétitions internationales a été plusieurs fois évoquée au cours de cet EuroBasket 2025.

Ainsi, plusieurs sélectionneurs ont revendiqué la nécessité d’élargir les rosters pour les compétitions internationales, bloqués à douze joueurs. « On donne 12 joueurs au début du tournoi et, trois semaines après, on doit encore jouer avec. Il y a des blessures et certaines équipes doivent jouer la dernière semaine avec huit joueurs », pestait Ergin Ataman, le sélectionneur de la Turquie.

Mais la FIBA est contre l’idée d’une extension des effectifs à 14 ou 15 joueurs : « Nous ne sommes pas favorables à cela, car les données indiquent très clairement que les entraîneurs utilisent normalement neuf joueurs, voire dix, et que les 11e et 12 joueurs ont un temps de jeu limité », indiquait Jorge Garbajosa, le président de FIBA Europe, dans une conférence de presse ce samedi 13 septembre.

Discussions ouvertes pour remplacer les joueurs blessés

Cependant, la FIBA n’est pas fermée à l’idée d’inclure de nouveaux joueurs aux effectifs en cas de blessure. « Nous pourrions ouvrir le débat sur la possibilité d’avoir deux joueurs prêts, chez eux ou sur place, afin de remplacer d’éventuels blessés », poursuivait le dirigeant. « Si une fédération présente une bonne proposition expliquant pourquoi, comment et quand le faire, elle sera discutée, et la commission la soumettra au conseil d’administration pour approbation ou non. »

Outre la perte d’Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) pour la France, de nombreuses nations, notamment parmi les favoris, ont vu un ou plusieurs joueurs majeurs quitter le tournoi sur blessure : la Serbie avec son lieutenant Bogdan Bogdanovic, la Lituanie et son meilleur joueur Rokas Jokubaitis ou encore l’Allemagne qui ne compte plus que dix joueurs (forfaits de Johannes Voigtmann et Justus Hollatz).

Et si la possibilité d’engager un remplaçant médical avait existé à l’EuroBasket 2025, l’équipe de France aurait, en plus d’Alexandre Sarr, peut-être chercher un substitut à Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans), touché durant la compétition et opéré après la fin de celle-ci. Mais avec des si, la France jouerait la finale de l’EuroBasket ce dimanche 14 septembre…

À Riga.