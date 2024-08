La JL Bourg domine largement Roanne pour son premier match de reprise

La JL Bourg n’a pas fait de détail pour débuter sa série de matchs de préparation, en dominant très largement la Chorale de Roanne (88-56) ce mardi 27 août à Prissé.

La première feuille de match de la saison ! 💥 pic.twitter.com/WAk0AQT0b1 — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) August 27, 2024

Alors que la Chorale en était déjà à son 4e match, et pouvait potentiellement embêter une équipe burgienne qui débute sa préparation, il n’y aura eu aucun suspense dans cette rencontre. La Jeu a très vite balayé cela avec un énorme premier quart-temps (34-8), et n’a jamais cessé d’appuyer sur l’accélérateur jusqu’en fin de rencontre. Les tauliers de l’effectif de la saison dernière, Maksim Salash (12 points) et Kevin Kokila (13 points), ont répondu présents. Tout comme les nouveaux arrivants, Xavier Castaneda (12 points) et Adrian Nelson (13 points, 4 passes décisives et 5 interceptions). Pour Roanne, privé de Michael Oguine (préservé), C’est Shawn Tanner qui a fini meilleur marqueur avec 15 points.

La JL Bourg va désormais prendre la direction de la Bretagne pour disputer le tournoi du Golfe à Vannes (avec Nanterre, Cholet et Le Mans). Quant à la Chorale, il lui reste deux derniers match de préparation ce week-end, respectivement contre Fos Provence et l’Élan Chalon.