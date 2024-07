La SIG de Strasbourg attire un ailier passé par la NBA

La SIG avait besoin d’un ailier polyvalent pour boucler son effectif 2024/25. Les recruteurs avaient pour cela recherché de nombreux joueurs issus d’horizons différents, avant de finalement jeter leur dévolu sur un, en la personne de Malik Fitts (1,98 m, 27 ans).

Fitts est un nom bien connu de l’environnement NBA puisqu’il a passé les quatre dernières saisons entre la G-League et la NBA, d’abord aux Clippers, puis au Jazz, et enfin aux Boston Celtics, où il a fait partie de l’effectif finaliste face aux Golden State Warriors en 2021/22. En fond de banc car two-way contract, il a tout de même disputé un total de 18 minutes lors de ces playoffs. En tout, il peut se targuer d’avoir joué 27 matchs de NBA, à cheval entre ces trois équipes. Il a bien essayé de s’accrocher à sa chance les deux dernières années en jouant en G-League en espérant un contrat à l’échelon au-dessus, mais sans succès. Il débute donc sa carrière en Europe à 27 ans.

Fitts a aussi disputé trois saisons en NCAA avant cela, entre les universités de South Florida et de Saint Mary’s. D’où son âge plutôt avancé au moment de se lancer outre-atlantique. Mais point positif pour Strasbourg, l’ailier/ailier-fort arrive dans son “prime”. Lors de sa dernière saison avec le Cleveland Charge (G-League), il compilait 8,6 points à 45,9% de réussite aux tirs (dont 29,6% à 3-points), 4,7 rebonds et 1,2 passe décisive en 26 minutes. Avec ses 1,98 m pour 104kg, il est capable de dominer physiquement avec une belle envergure et rapidité. Et aussi d’étirer le jeu avec son tir à 3-points. Un profil dont le coach Laurent Vila pourrait faire des merveilles :

« On finalise notre recrutement par un poste 3/4 avec l’idée principale qui était de renforcer athlétiquement et physiquement notre effectif. Il arrive des États-Unis et va découvrir l’Europe, mais il a déjà un bon parcours en étant passé par la NBA et la G-League après deux bonnes saisons universitaires. C’est un joueur qui a de bonnes qualités aussi bien en attaque qu’en défense et qui a un physique très intéressant. Il va nous amener du drive, du tir à 3pts et défensivement il a un beau volume de jeu et est présent au rebond.

Nous avons eu plusieurs échanges avec lui pour lui présenter le projet de la saison et pour parler du sien également. Cette signature est un virage dans sa carrière qu’il veut négocier le mieux possible. On a regardé beaucoup de joueurs pour ce poste, mais les qualités de Malik et surtout sa détermination nous ont vraiment séduit. L’équipe est maintenant complète et on a hâte de se retrouver début août pour apprendre à se connaître et se mettre à travailler pour préparer la saison. »