L’affrontement entre Cholet et Bourg a déjà débuté dans les déclarations des coachs

Toutes les affiches des playoffs sont à peine connues, que les matchs ont déjà commencé en dehors des parquets. Alors qu’aucune minute de ces playoffs (hors play-in) n’a encore été jouée, certains coachs ont déjà lancé les hostilités à coups de déclarations. C’est le cas de Fabrice Lefrançois (Cholet) et Freddy Fauthoux (Bourg), dont les deux équipes se sont affrontées lors de la dernière étape de saison régulière, samedi 17 mai. C’est à l’issue de cette rencontre remportée à l’extérieur par les Choletais (86-89), que le coach adverse a lancé sa première pique, alors qu’il se plaignait de l’arbitrage :

« Je ne pourrai pas dire tout ce que je pense de ce match. Je n’ai pas vu un bon match de basket, de la part de tous les acteurs. On n’a pas fait le match qu’il fallait. Je ne suis pas satisfait de la globalité de tout ce qui s’est passé sur le terrain. Ça, c’est agaçant. On a vu des choses, les choses qu’il fallait voir. Je sais comment ça va se passer à Cholet. Si tout est accepté, on ne pourra pas gagner… »

Un sous-entendu peu apprécié par Fabrice Lefrançois. Le néo-coach de l’année de Betclic ÉLITE a réagi quant au timing et à la nature de la déclaration, alors que les deux équipes vont s’affronter au premier tour des playoffs à partir de ce lundi 26 mai :

« Moi, l’intervention, elle m’interpelle dans le timing ! 48 heures plus tôt, on avait reçu une demande de la Ligue disant qu’on avait un devoir d’exemplarité par rapport aux arbitres et que ça restait des relations humaines… Si on commence le match et que tout de suite, il y a des coups de sifflet contre nous, le message qui sera envoyé sera qu’il est autorisé de tacler l’arbitrage dans la presse. Cela pourrait même inciter à le faire puisque ça marche. Pour moi, il y a une bascule qui va être importante. Quel message les instances souhaitent-elles envoyer aux gens qui parlent et qui critiquent dans la presse ou sur les réseaux sociaux ? »

Fabrice Lefrançois auprès du Courrier de l’Ouest, le 23 mai