L’ancien joueur de Limoges C.J. Massinburg a préféré la Turquie à l’ASVEL

Pour la saison 2024-2025, l’ancien joueur du Limoges CSP C.J. Massinburg évoluera en Turquie au Bahçesehir Koleji. L’arrière sort de deux saisons en Italie à Brescia.

Après une saison limougeaude de belle facture pour sa première saison en Europe (2021-2022), le natif de Dallas (Texas) s’est exporté en Lombardie. Il a notamment pu y découvrir la Coupe d’Europe, avec l’EuroCup lors de sa première année dans le Nord de l’Italie. Après un premier exercice transalpin où il a vu ses statistiques baissait (8,8 points en 17 minutes de jeu en moyenne), C.J. Massinburg a retrouvé ses standards de Beaublanc avec 12,7 points à 51% de réussite aux tirs dont 44% à 3-points, 3,6 rebonds et 2 passes décisives en 20 minutes de jeu en moyenne. Contacté par l’ASVEL et Paris, il a finalement choisi de rejoindre le richissime club turc de Bahçesehir Koleji, comme annoncé.

C.J. Massinburg va donc désormais rejoindre le finaliste sortant de la dernière FIBA Europe Cup. Une formation de Bahçesehir Koleji où évoluait cette saison les Tricolores Axel Bouteille et Jerry Boutsiele. Leur équipe n’avait cependant pas su se qualifier pour les playoffs du championnat turc, remporté par le Fenerbahçe d’Amine Noua.

🙌 C.J. Massinburg, Bahçeşehir Koleji’nde!

🤝 Son olarak Germani Brescia’da forma giyen ABD’li guard Christian Jalon Massinburg ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağladık.

🙋‍♂️ Welcome to our family, C.J.! @cj_ball_is_LIfe

❤️💙 #FlyHighTogether pic.twitter.com/zXfC0DqPr8

— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) June 11, 2024