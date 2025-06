L’ASA impuissante face au Portel, qui est à une victoire de rester dans l’élite

Au milieu des matchs 3 des playoffs de Betclic ÉLITE débutait la grande finale des playoffs d’accession, pour déterminer le club qui rejoindra Boulazac, champion de Pro B. Avec un autre club de l’élite dans le lot – l’ESSM Le Portel, invaincu jusque-là – qui affrontait le seul survivant de Pro B et surprise de ces playoffs, l’Alliance Sport Alsace. Une affiche qui semblait déséquilibrée tant les effectifs des deux équipes n’ont pas la même stature, surtout dans un Match 1 disputé au Chaudron du Portel. Mais dans le sport, rien n’est impossible.

Une première période serrée, avant que la logique ne reprenne le dessus

La première période a même donné raison à David contre Goliath, puisque l’ASA a tenu tête à ses hôtes. Ils ont même mené au score d’un point à la fin du deuxième quart-temps (25-26). « On s’est crus peut-être un peu trop beaux au départ. Ils ont réussi à monter leur niveau, et on a du mal à reprendre un écart. On savait que c’était une équipe défensive » a analysé au micro de France 3 Nouvelle-Aquitaine le coach assistant de l’ESSM Arnaud Ricoux. Ce fut la première et dernière fois qu’ils menaient au score. À cheval entre les deuxièmes et troisième quart-temps, les Alsaciens ont encaissé un 14-0, dont 9 points d’affilée au retour des vestiaires. De quoi refroidir les ardeurs de l’équipe sixième de Pro B, qui rêve de devenir le deuxième club alsacien dans l’élite, aux côtés de la SIG Strasbourg.

L’écart s’est vite creusé et même agrandi au fur et à mesure de la seconde période. Il faut dire que quand les titulaires nordistes sortaient du terrain, dont un excellent Digue Diawara (19 points), d’autres pointures comme Mathieu Boyer (13 points, 8 rebonds) ou DeAndre Gholston (20 points) entraient, mettant à mal la défense de l’ASA, qui a subi des assauts continus. Sur la longueur, l’adversité proposée s’est logiquement délitée, jusqu’à dépasser les 20 points d’écart. « On a un peu reculé. On a loupé beaucoup de choses simples en attaque » a avoué le coach monténégrin de l’ASA Nebojša Bogavac. Ses joueurs ont par exemple tiré à 2/19 à 3-points (11%), bien loin de leurs standards cette saison (35%). Il faudra corriger le tir lors du Match 2 à Gries. Mais Arnaud Ricoux a prévenu ses adversaires alsaciens : « On espère pouvoir finir en deux matchs. » Il faudra être très fort pour résister aux assauts du Portel, qui n’est plus qu’à une victoire d’obtenir son maintien en Betclic ÉLITE.

À noter que l’entraîneur portelois Éric Girard, en poste depuis 2012, a eu le droit à une cérémonie hommage après la rencontre. Cela pourrait en effet être son dernier match au Chaudron, si son équipe parvient à remporter le Match 2 à l’extérieur.