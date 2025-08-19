Recherche
NM1

Lassé par « ce milieu », Pape Beye dit stop

Quasiment 18 ans après sa première apparition sur les parquets professionnels, lors d'un Cholet - Chalon en octobre 2008, Pape Beye a mis un terme à sa carrière. Pigiste à Quimper la saison dernière, l'intérieur sénégalais ne se sentait plus en phase avec les valeurs du basket professionnel.
|
00h00
Résumé
Lassé par « ce milieu », Pape Beye dit stop

Pape Beye, ici lors du Gold Star Game de l’Élan Chalon fin juin, a annoncé sa retraite

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Il peut quitter ce monde la tête haute, avec la satisfaction d’avoir pu tenir un petit rôle dans le titre de champion de France de NM1 de Quimper, son deuxième en carrière après Saint-Vallier (en 2021), grâce à une petite pige au cœur de l’automne (6 matchs). Apprécié chez les Béliers, Pape Beye (2,02 m, 35 ans) a pourtant raccroché les baskets à la suite de son passage en Bretagne.

Pape Beye à l’automne 2024 avec Quimper, son dernier club en carrière (photo : Julien Marino)

« Un décalage grandissant entre
mes convictions profondes et la réalité du terrain »

La résultante de dernières saisons où le Sénégalais se sentait de moins en moins épanoui personnellement dans ce circuit, particulièrement marqué par le marasme lorientais en 2023/24. « C’est une décision que je prends avec lucidité, mais non sans émotion », communique-t-il. « Physiquement, je sais que j’ai encore deux ou trois belles saisons dans les jambes. Mais humainement, je ne me retrouve plus dans certaines valeurs qui entourent aujourd’hui ce milieu. J’ai toujours considéré que le sport, au-delà de la compétition, devait être un espace d’exigence, de respect, de collectif sincère. Or, ces dernières années, j’ai senti un décalage grandissant entre mes convictions profondes et la réalité du terrain. Plutôt que de continuer à jouer un rôle qui ne me ressemble plus, j’ai choisi de rester fidèle à moi-même. Ce n’est pas une fin, c’est un nouveau départ. » 

La fin d’un riche chapitre, long de quasiment 500 matchs, dont six de Pro A et un de Coupe d’Europe (contre Ovarense, en Coupe ULEB) avec l’Élan Chalon. Joueur reconnu de Pro B (neuf saisons) et NM1 (six saisons, double champion), où il est monté jusqu’à 14 points et 7 rebonds de moyenne avec La Charité, il a fait valoir son sens du combat pendant plus de 15 ans dans les raquettes françaises, disputant notamment deux finales de playoffs de Pro B (en 2013 avec Châlons-Reims et en 2016 avec Évreux).

La France, pourtant un plan B

Reste que l’histoire aurait pu être encore plus belle, avec un petit coup de pouce du destin au début. Avec seulement 18 mois de basket dans les jambes, Pape Beye avait séduit les scouts américains présents au Superstar Camp Adidas de Berlin en 2006, tenant notamment la dragée haute à Kevin Love. Se cherchant encore entre les postes 3 et 4, il était à l’époque considéré comme l’un des meilleurs prospects africains grâce à ses grandes qualités athlétiques, sa mobilité, sa coordination et son envergure de 2,22 m.

De quoi lui valoir une proposition de l’université de Caroline du Sud, qui ne débouchera pourtant jamais sur un départ aux États-Unis. « Quand je suis allé à l’ambassade, on ne m’a jamais cru », racontait-il l’année dernière à Ouest France. « On m’a dit que j’étais trop jeune pour obtenir une bourse pareille, et donc un visa. J’avais un an d’avance scolairement, je devais donc passer par une high school (l’équivalent du lycée) pendant un an. J’ai eu beau dire qu’on me considérait à l’époque comme un prospect NBA… »

Pape Beye en 2006, quand il évoluait avec la Babacar Sy Basketball School

Plutôt que la NCAA, ce fut donc la France, plus précisément Chalon-sur-Saône, son « plan B ». Mais un plan B qui porta ses fruits… « Je pars avec de la gratitude pour tout ce que ce sport m’a apporté : les rencontres, les émotions, les sacrifices, les victoires — mais aussi les défaites, qui m’ont autant construit », conclut le natif de Dakar. « Je pense à mes coéquipiers, mes coachs, aux supporters, à ma famille et à tous ceux qui m’ont soutenu, dans l’ombre comme dans la lumière. Merci du fond du cœur. »

Bientôt sur les parquets de Nationale 2 ? 

Sa route ne s’arrête pourtant pas tout à fait là puisque Pape Beye devrait poursuivre le plaisir en NM2, avec le Venelles Basket Club. Désormais à bonne distance de ce monde professionnel qui ne lui convenait plus…

Son parcours :

  • 2006/10 : Élan Chalon (Espoirs et Pro A)
  • 2010/11 : Stade Clermontois (Pro B)
  • 2011/14 : Châlons-Reims (Pro B)
  • 2014/15 : Aix-Maurienne (Pro B)
  • 2015/17 : ALM Évreux (Pro B)
  • 2017/18 : Charleville-Mézières (Pro B)
  • 2018/20 : La Charité (NM1)
  • 2020/22 : Saint-Vallier (NM1 et Pro B)
  • 2022/24 : CEP Lorient (NM1)
  • 2024 : Quimper (NM1)
Avec Châlons-Reims et Évreux, Pape Beye a disputé deux finales de Pro B (photo : Olivier Fusy)
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
