L’ASVEL collectionne les MVP des journées EuroLeague : après Sako, au tour de Maledon

Après seulement quelques semaines, Théo Maledon ne doit pas regretter son retour en Europe. Revenu à l’ASVEL cet été après plusieurs années entre NBA et G-League, le meneur revit sur ce début de saison en terre rhodanienne.

Vendredi 18 octobre, Théo Maledon (1,93 m, 23 ans) a signé l’une de ses meilleures performances en carrière dans l’improbable victoire villeubannaise contre Baskonia. Le Rouennais a compilé 25 points à 6/13 (dont 5/10 à 3-points), 6 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres pour 36 d’évaluation en 28 minutes. Ce qui lui vaut de recevoir la distinction de MVP de la 4e journée d’EuroLeague, la 2e pour un joueur de l’ASVEL après Neal Sako.

Au-delà de ses très bonnes statistiques, Théo Maledon a planté de gros tirs face à l’équipe de Timothé Luwawu-Cabarrot pour permettre à l’ASVEL de signer un incroyable come-back. « Je recommence à jouer au basket et à m’amuser, c’est tout ce qui compte à mes yeux… », disait-il en sortie de rencontre au micro de l’EuroLeague. Une compétition qu’il domine après 4 matchs dans le registre de l’évaluation (24,5), devant le Madrilène Facundo Campazzo (1,81 m, 33 ans), son coéquipier Neal Sako (2,10 m, 25 ans), son compatriote Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) ou encore le joueur de l’Olympiakos Sasha Vezenkov (2,06 m, 29 ans). Le retour de Théo Maledon en Europe est pour le moment une grande réussite !

25 PTS & 6 REB and MVP of the Round after @LDLCASVEL's comeback victory!💫

Theo Maledon delivered a career night in Round 4🔝

MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/7NNbeSGC91

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 19, 2024