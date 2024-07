L’ASVEL Féminin fait ses emplettes à Angers : l’intérieure Kekelly Elenga s’engage officiellement

Une Angevine, Kekelly Elenga (1,86 m, 33 ans), en suit une autre à l’ASVEL Féminin. En effet, après avoir signé récemment l’Américaine Julie Wojta, le club rhodanien a annoncé ce mardi 2 juillet la signature de l’intérieure américaine Kekelly Elenga.

Un mouvement attendu que Ouest-France avait annoncé dès la fin du mois de mai. La capitaine de l’UFAB quitte donc le Maine-et-Loire un an avant la fin de son contrat. Arrivée à Angers en 2021 en provenance de Chartres, elle a démarré par une première saison timide (4,2 points à 38% et 3,5 rebonds) avant de considérablement hausser son niveau. Depuis deux années, elle tournait à 11 points, 4,5 rebonds et 1,5 passe décisive de moyenne.

Cette signature à l’ASVEL Féminin est une belle promotion pour une joueuse qui a longuement évolué en LF2 et NF1 dans sa première partie de carrière.