Gabby Williams aurait demandé à quitter l’ASVEL !

C’est une très grosse information qui a été dévoilée par Le Progrès ce samedi 23 mars soir. Absente depuis le 25 février, Gabby Williams (1,80 m, 27 ans) pourrait ne pas reporter le maillot de l’ASVEL cette saison. L’ailière franco-américaine a perdu son père au début du mois, et était rentrée aux États-Unis pour vivre ses derniers jours à son chevet. Elle a déjà raté quatre matchs de son équipe, entre le championnat et la Coupe de France. Y compris le dernier en déplacement à Saint-Amand ce samedi (défaite 70-59), qu’elle n’a pas souhaité disputer, alors qu’elle était de retour en France et techniquement disponible. Mais elle n’a pas pris part aux entraînements de l’ASVEL depuis, et a annoncé sa volonté de quitter le club avant cette fin de saison, pour rentrer aux États-Unis. Toujours selon le Progrès, « un rendez-vous avec les dirigeants du club serait prévu ce lundi » pour discuter de la situation.

Les galères s’enchaînent pour l’ASVEL

Pour l’ASVEL, le départ de Williams sera évidemment un énorme coup dur. Elle est de loin la meilleure marqueuse de LFB avec 19,9 points de moyenne. L’équipe a tout simplement perdu ses quatre matchs depuis son absence. D’autant plus que les deux Marine, Johannès et Fauthoux, ainsi qu’Helena Ciak, sont aussi sur la touche et n’ont pas pris part à ces rencontres. Julie Allemand et Alexia Chéry ont essayé de prendre les rênes de l’équipe, mais sans grand succès. La première s’est d’ailleurs à son tour blessée à la cheville lors du dernier match. L’Australienne Shyla Heal, appelée en pigiste médicale, est attendue en début de semaine à Lyon.

La saison de l’ASVEL, qui était déjà mise à rude épreuve par les blessures en début de saison, tourne au cauchemar. Les Lionnes, déjà éliminées de l’EuroLeague et de la Coupe de France, sont en quatrième position en LFB. Mais elles ont une distance de retard sur le trio de tête, et voient les poursuivantes revenir derrière. Heureusement, il ne reste que deux matchs de saison régulière (à domicile face à Landerneau et Charnay). Avant d’attaquer des playoffs où leurs ambitions seront forcément revues à la baisse.

Il faudra aussi voir quel sera l’impact de ce départ de Gabby Williams sur l’Équipe de France, qui aurait bien besoin d’une de ses leaders pour disputer les Jeux Olympiques. Plus d’informations devraient parvenir dans les prochains jours.