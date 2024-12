L’ASVEL tombe contre plus fort chez l’Olimpia Milan

Pas de nouveau 3/3 pour les clubs français en cette 14e journée d’EuroLeague. Après la balade de Monaco contre Berlin et la renversante victoire de Paris chez l’Olympiakos, l’ASVEL n’a pas validé le 100% pour le contingent français à Milan. Sans Nando De Colo, Villeurbanne s’est inclinée face à l’une des équipes en forme du moment, l’Olimpia Milan (92-84).

Pas de troisième victoire consécutive en Euroleague pour nos Villeurbannais qui malheureusement s'inclinent de justesse face au Milan… Rendez-vous dimanche à l'Astroballe pour un classique du championnat face à Limoges 💪⤵️

Fabien Causeur a adopté la malice italienne

Face à une équipe milanaise à l’adresse exceptionnelle aux lancers francs (34/35), l’ASVEL a donc fini par rendre les armes dans la Botte. Ce n’est pas faute d’avoir de nouveau été dans le coup sur cette rencontre, notamment avec les performances encore remarquées de Théo Maledon (24 points à 8/14 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 3 ballons perdus), MVP de la précédente journée, et de Joffrey Lauvergne (19 points à 9/13 aux tirs).

Mais l’équipe rhodanienne n’a pas aussi bien shooté que la formation italienne en ce vendredi soir (6/24 à 3-points et 14/20 aux LFs), ni pris autant soin du ballon (16 pertes de balles), la faute notamment à un malin Fabien Causeur (9 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et surtout 6 interceptions). L’ASVEL reste donc 15e et rate l’occasion de se rapprocher de la zone du play-in.

Pour l’Olimpia Milan (7e), tout roule en tout cas avec cette 5e victoire consécutive. « Nous avons sécurisé la victoire à la fin. Nous sommes heureux pour les fans de la manière dont nous modifions la trajectoire de notre saison », se satisfaisait le Français, qui s’est même prêté à quelques phrases en italien pour terminer son interview d’après-match. Preuve que tout est désormais au vert pour le Breton en Lombardie.