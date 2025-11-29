Recherche
Coupe du Monde masculine

Le Cameroun bat la Libye et décroche sa première victoire grâce à Jeremiah Hill

Coupe du monde 2027 - Jeremiah Hill a permis au Cameroun de remporter le deuxième match de sa campagne de qualifications au Mondial 2027, après une défaite lors de son entrée en lice face au Cap-Vert.
00h00
Le Cameroun bat la Libye et décroche sa première victoire grâce à Jeremiah Hill

Jeremiah Hill a inscrit 14 points dans la victoire du Cameroun face à la Libye.

Crédit photo : FIBA

Au lendemain de ses débuts manqués face au Cap-Vert (77-82), le Cameroun a rectifié le tir en battant la Libye (71-77) vendredi soir. Les Lions indomptables auraient pu se faire peur, mais ils avaient pris un matelas suffisant pour se contenter de contrôler la rencontre en deuxième mi-temps – l’écart est monté jusqu’à +22 (43-65, 30e), avant que la Libye ne passe un 12-0 dans les toutes dernières minutes.

Les Camerounais ont pu s’appuyer sur Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans), meilleur marqueur de sa sélection avec 14 unités (5/13 aux tirs dont 4/10 à 3-points). Bien inspiré à longue distance, un peu plus que la veille face aux Cap-Verdiens (11 points à 4/13 aux tirs), le combo-guard chalonnais s’est montré comme l’une des principales menaces offensives de son pays, dans la continuité de son bon début de saison à l’Élan Chalon.

Un groupe A relevé

À ses côtés, l’ancien Shark d’Antibes Tamenang Choh a inscrit 12 points, tandis que le Vichyssois Brice Eyaga (2,03 m, 27 ans) a compilé 9 points, 5 rebonds et 3 passes décisives, en 23 minutes de jeu. Les Lions indomptables, 57e au classement FIBA, ont ainsi pu décrocher une première victoire lors de cette fenêtre de qualification face à l’équipe la moins bien classée du groupe (96e mondiale).

Dans le groupe A de la zone Afrique pour les qualifications au Mondial 2027, Hill et ses compatriotes pointent désormais à la 3e place, à égalité de victoire avec le Cap-Vert (49e), largement défait par le Soudan du Sud (24e) du Burgien Both Gach vendredi (109-79). Sud-Soudanais et Camerounais se retrouveront dimanche (11h), avec en ligne de mire la tête de la poule à mi-parcours. Pour rappel, les trois premières équipes au classement de chacun des groupes accèderont ensuite à la deuxième phase de qualification.

Cameroun
Cameroun
