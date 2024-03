Le contre-la-montre de Marine Fauthoux : « Une situation préoccupante » mais « dans les clous » pour les JO

À l’image de ce qui s’est passé avec les hommes pour Bilal Coulibaly, les regards se sont instinctivement tournés vers le calendrier lorsque la fin de saison de Marine Fauthoux a été annoncée, le 28 février. Avec un point positif : pratiquement cinq mois jusqu’aux JO, un délai largement raisonnable pour un tel contre-la-montre. Mais un point négatif : une hernie discale, l’une des blessures les plus pernicieuses qui soit.

Touchée au dos lors de la démonstration de l’équipe de France contre la Chine le 10 février à l’occasion du TQO, la Béarnaise a dû se résoudre à une opération qu’elle aurait mieux aimé éviter. Pourtant, très rapidement, un certain optimisme a filtré dans les rangs de la délégation France…, qui n’a toutefois pas été confirmé par Jean-Aimé Toupane, lors de sa visioconférence post-tirage de mardi soir. « Pour l’instant, je la suis régulièrement », a commenté le sélectionneur. « Sa situation est préoccupante mais on a encore du temps. On espère tous qu’elle sera là pour les JO. »

« L’opération, un choix mûrement réfléchi »

Pour avoir des nouvelles plus précises sur l’état de santé de la meneuse de l’ASVEL, il fallait plutôt se rendre directement sur le lieu du tirage au sort, dans la petite bourgade suisse de Mies (1 800 habitants), où Céline Dumerc représentait la FFBB, aux côtés de Boris Diaw, Goran Radonjic et Yann Barbitch. La GM de l’équipe de France a confirmé que le planning du retour de l’héroïne de la petite finale de Tokyo 2021 (12 points en 13 minutes face à la Serbie) était encore compatible avec celui des Bleues. « Bien sûr qu’il y a encore de l’optimisme sur la présence. Le choix de se faire opérer a été mûrement réfléchi de sa part. Elle a attendu un maximum pour voir si l’opération pouvait être esquivée mais ça n’a pas été le cas. Ça rentre encore dans les clous pour être là dès le début de la préparation. À voir comment sa convalescence va se dérouler. Je pense qu’elle aura à cœur d’être très vigilante et consciencieuse pour revenir sur les terrains rapidement et être en forme afin de défendre sa place. » Les Françaises ont rendez-vous le 6 juin à l’INSEP pour les tests médicaux. Marine Fauthoux a donc encore 78 jours pour être rétablie.

