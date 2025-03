Le Havre et Quimper ne se relâchent pas en tête, Pays de Fougères et Metz n’abandonnent pas en bas

La NM1 a entamé son sprint final de la seconde phase vendredi 21 mars avec dix derniers matchs à disputer dans cette saison 2024-2025. Et comme depuis le début de la saison, Le Havre et Quimper en ont profité pour dérouler.

Poule Haute

Renforcé par le retour de Valentin Bigote sur cette seconde phase, le STB a pris le meilleur sur Tours à la Halle Monconseil (74-89). À domicile, Quimper a été encore plus expéditif de son côté avec une victoire de plus de 30 points contre Mulhouse (84-71), avec 11 marqueurs différents. Les deux leaders font bien de ne pas se relâcher car Challans et Tarbes-Lourdes continuent de suivre dans cette seconde phase, en l’ayant emporté à la maison contre Saint-Vallier et Loon-Plage.

Poule Basse

Mal embarqués dans la lutte pour le maintien en NM1 en raison de leur retrait de points par la FFBB, Pays de Fougères et Metz se battent malgré tout pour ne pas redescendre en NM2. Les Bretons ont facilement pris la mesure de Besançon, tandis que les Lorrains ont été chercher une grosse victoire chez un concurrent direct, le Stade Toulousain Basket (62-78), grâce un énorme dernier quart-temps (9-25). Malgré sa décision de descendre en NM2 la saison prochaine, Feurs caracole toujours en tête de la poule basse, en compagnie de Angers, vainqueur de la lanterne rouge Avignon – Le Pontet avec un grand Quentin Ruel (25 points et 11 rebonds).