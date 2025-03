Le lien pour regarder la demi-finale Monaco – Le Mans en direct

Au contraire des tours précédents, il est très facile de suivre en clair et en direct les demi-finales de la Coupe de France masculine de basket ce week-end : celles-ci sont diffusées par RMC Sport sur ses chaînes YouTube et Twitch.

La deuxième affiche opposera Monaco et Le Mans ce dimanche 16 mars à 15h30 à la salle Gaston-Médecin. Le vainqueur rejoindra donc en finale Paris, qui est sorti vainqueur de la première demi-finale contre la JL Bourg samedi soir.

Le statut d’outsider ne fait pas peur au Mans

La Roca Team est logiquement annoncée favorite par les bookmakers. Mais le MSB a déjà montré à la Leaders Cup qu’il était capable de déjouer les pronostics et de remporter une coupe de manière inattendue. La dernière confrontation entre les deux équipes s’était donc passée au Palais des Sports de Caen, et avait vu Le Mans l’emporter de façon héroïque (104-96). Nul doute que les Monégasques auront une envie de revanche.

« Pour moi, on doit garder ce dernier match contre Le Mans dans nos têtes, on veut prendre notre revanche c’est évident… Tout commencera par ce qu’on mettra dans cette partie en termes d’intensité et en imposant notre style de jeu » analyse pour le site de l’ASM Terry Tarpey, qui connaît bien la maison mancelle pour y avoir joué six ans, même si beaucoup de choses ont changé depuis. Tout comme Petr Cornelie, qui a fait ses premiers pas professionnels là-bas. De l’autre côté, Will Yeguete et Abdoulaye Ndoye retrouveront le public du Rocher, eux qui ont pris part à l’épopée du titre en EuroCup en 2021. Les deux équipes restent sur une défaite lors de leur dernier match, en EuroLeague pour Monaco, en championnat pour Le Mans.

Entre-deux à 15h30 sur le lien ci-dessous :