Où regarder les quarts de finale de la Coupe de France de basket ?

Avant la Leaders Cup se jouent un mélange de huitièmes et de quarts de finale de la Coupe de France masculine ce mardi 11 et mercredi 12 février. Mais si vous ne pourrez pas voir les 1/8e de finale, les quarts seront bien retransmis.

Les 1/8e de finale ne sont pas diffusés, les quarts si

En effet, RMC Sport va diffuser le quart de finale entre le Paris Basketball et Dijon sur sa chaîne Twitch. Les deux autres rencontres de la soirée sont deux 1/8e de finale opposant Saint-Quentin à l’ASVEL et Nanterre à Cholet, et ils ne seront pas diffusées sur la chaîne YouTube de la FFBB. Par contre, ce mercredi, le quart de finale entre l’Alliance Sport Alsace (Pro B) et la JL Bourg (Betclic ÉLITE) sera retransmis par BFM Alsace.