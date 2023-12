Les 12 faits marquants du basketball français en 2023

2023 - L'année 2023 a été riche, très riche pour le basketball français. Retour sur 12 faits marquants de l'année qui vient de s'écouler.

1. Un Français n°1 de la Draft NBA

Victor Wembanyama a fait parler de lui tout au long de l’année 2023 mais encore plus au moment de devenir le premier Français à être choisi en première position de la Draft NBA. Après avoir rempli toutes les salles de l’Hexagone, atteint la finale des playoffs de Betclic ELITE avec les Metropolitans 92, le prodige du basketball mondial s’est rendu à New York et a bien entendu été choisi à la première place par les San Antonio Spurs. Son coéquipier et ami Bilal Coulibaly a lui été retenu à la 7e position, soit aussi haut que Killian Hayes en 2020. En 2024, deux Français peuvent encore espérer être n°1, Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher.

_________

2. Un été record pour les équipes de France jeunes

Aucune des huit équipes de France jeunes n’a été sortie avant le dernier carré de leur compétition cet été, que ce soit lors des Euros U16, U18 et U20 et aux deux Coupes du monde U19. Les U20 garçons et filles ont raflé le titre européen, comme les U16 féminines, alors que les U19 garçons sont passés à un point de remporter un premier sacre mondial en jeunes, malgré diverses absences de grande importance (Wembanyama, Coulibaly, Rupert, Sissoko, Houinsou ou encore Hamon-Crespin, Gardner, Doualla et d’autres). Ces huit bons résultats sont autant de très bons signes pour l’avenir du basketball français.

_________

3. Un club du championnat de France au Final Four de l’EuroLeague, une première depuis 26 ans

Depuis l’ASVEL en 1997, aucun club du championnat de France n’avait atteint le Final Four de l’EuroLeague. L’AS Monaco, après un quart de finale épique gagné en cinq manches contre le Maccabi Tel-Aviv, l’a réussi. La Roca Team avait bien démarré en demi-finales face à l’Olympiakos, avant de s’écrouler dans le troisième quart-temps. En 2024, elle espère revivre l’expérience du Final Four, avec une qualification en finale cette fois, à Berlin.

_________

4. L’équipe de France A, la grande remise en question à un an des JO

En 2021, l’équipe de France masculine a atteint la finale des Jeux olympiques de Tokyo, l’équipe de France féminine a décroché la médaille de bronze et l’équipe de France féminine de 3×3 a terminé quatrième. A Paris, trois ans plus tard, l’objectif est de faire mieux encore. Mais les résultats en 2023 ne sont pas très encourageants. L’équipe de France masculine a été sortie dès le premier tour de la Coupe du monde à Jakarta. L’équipe de France féminine a été éliminée en demi-finales par la Belgique. Quant aux Bleues du 3×3, elles ont plongé après avoir raflé l’or au Mondial 2022 et à l’Euro 2022. Les garçons eux n’ont pas ramené de médaille contrairement à 2022.

L’espoir reste important pour 2024 avec l’intégration de Victor Wembanyama chez les garçons, les retours programmés de Gabby Williams et de Marine Johannès chez les filles. Et parce que la Fédération française de basketball s’est beaucoup investie sur le 3×3 en réunissant les internationales féminines durant toute la saison de 5×5 et en faisant passer professionnel plusieurs joueurs masculins pour se qualifier pour l’olympiade.

_________

5. Céline Dumerc, une fin sur un titre

À 40 ans, Céline Dumerc a pris sa retraite de joueuse professionnelle, après l’avoir repoussée deux fois d’un an. Caps a terminé sa carrière sur une victoire en Coupe de France, face à l’ASVEL Féminin. Elle a certes encore joué les playoffs derrière, avec une fin réelle au Prado chez l’un de ses clubs de cœur, le Tango Bourges Basket, mais ce dernier titré décroché à Bercy clôture une riche carrière. Une carrière qui s’est vite enchaînée par les échéances en équipe de France (voir ci-dessus) avec son poste de général manageuse. Un rôle complexe puisqu’elle a déjà essuyé de nombreuses critiques sur le dossier Marine Johannès. Mais pas de quoi entacher les 23 années de carrière au plus haut-niveau.

_________

6. L’AS Monaco enfin champion de France, le premier titre d’une longue série ?

Après avoir échoué en finale des playoffs en 2018, 2019 et 2022, l’AS Monaco a écrasé la concurrence lors des playoffs de Betclic ELITE 2023. L’équipe de Sasa Obradovic s’est imposée en trois manches face aux Metropolitans 92 en finale, après avoir balayé la JL Bourg (3-0) et la SIG Strasbourg (2-0) aux tours précédents. Ce bilan parfait de 8 victoires en 8 matches illustre à merveille l’écrasante domination de l’AS Monaco sur le basketball français, une domination qui ne devrait pas être remis en cause par l’ASVEL, tant que Tony Parker ne décidera pas de mettre en place une vraie politique sportive au sein de son club. A moins que Paris ne rattrape vite son retard ?

_________

7. Un coach français champion d’Europe de basket

En demi-finales de l’EuroBasket, l’équipe de France a échoué sur la Belgique. Les Belgian Cats étaient coachées par un Français, Rachid Meziane. Écarté de la sélection tricolore après les Jeux olympiques de Tokyo, le Clermontois a pris les rênes d’une sélection arrivée à maturité. Déjà auteur d’une magnifique saison 2022-2023 avec Villeneuve d’Ascq, l’ancien coach de Nice et Lattes-Montpellier a conduit les Belges au titre européen. Il n’est que le cinquième coach français de l’histoire à être sacré champion d’Europe, après Alain Jardel, Pierre Vincent, Vincent Collet et Marina Maljkovic. En 2024, il pourrait encore se retrouver sur la route des Bleues lors des JO.

_________

8. Les nouvelles Arenas pullulent sur le territoire français

Longtemps, la France était sous-équipée en matière de salles de grande envergure. En 2023, deux nouvelles Arenas de grande ampleur ont été inaugurées. Au printemps, l’Orléans Loiret Basket a commencé à jouer dans sa nouvelle CO’Met (10 000 places). Même si l’OLB n’évolue qu’en Pro B, celle-ci fait le plein. Ce 27 décembre encore, l’équipe de Germain Castano a joué devant 9 786 spectateurs contre l’ALM Évreux. Un mois plus tôt, l’ASVEL a inauguré la LDLC Arena de Décines (12 000 places) face au Bayern Munich. Début 2024, le Paris Basketball va commencer à évoluer dans sa nouvelle Arena Porte de la Chapelle (8 000 places). Autrement, Poitiers joue régulièrement dans la Futuroscope Arena (5 000 places), inaugurée au printemps 2022, et Caen évolue depuis cette saison dans son nouveau Palais des Sports (4 200 places). Un Palais des Sports qui fait le plein en Nationale 1. Globalement, les salles ont fait le plein en 2023, avec un record d’affluence aussi bien en Betclic ÉLITE qu’en Pro B. L’effet Wembanyama, mais pas seulement.

_________

9. Le doublé LFB – EuroCup pour l’ASVEL Féminin, qui domine enfin

Après le premier titre de champion de France en 2019, l’ASVEL Féminin a galéré a retrouvé les sommets du basket français et l’EuroLeague. Le COVID-19 a mis fin prématurément à la saison 2019-2020 avant que l’équipe de Valéry Demory soit sortie en demi-finales du Final Four 2021 par Basket Landes. En 2022, c’est Bourges qui a écrasé l’ASVEL Féminin en finale. Après avoir réussi à faire venir Sandrine Gruda et Gabby Williams, le club de Tony Parker a finalement réussi à remporter son deuxième titre de champion de France en mai 2023, un mois et demi après avoir remporté l’EuroCup.

_________

10. Alain Béral, la fin d’une ère à la LNB

Après 12 ans de règne, Alain Béral a laissé la main. Sous sa présidence, la LNB aura retrouvé la finale des playoffs sur une série, lancé la Leaders Cup à Disneyland, créé le système (décrié) des wild-card, les labels, LNB TV. Il laisse une ligue bien plus référencée qu’elle n’était au niveau européen mais aussi sur son sol. C’est Philippe Ausseur (58 ans), l’ancien patron de la DNCCG, qui prend le relai.

_________

11. Deux clubs français en tête de l’EuroCup pour finir l’année

Pour terminer 2023, les deux représentants du championnat de France en EuroCup, Paris et Bourg-en-Bresse, sont en tête des groupes A et B de la compétition. Si le niveau de l’EuroCup a baissé depuis deux saisons en raison de la promotion de nombreux clubs en EuroLeague – pour compenser l’absence des clubs russes -, cette donnée est significative des progrès du championnat de France. Outre l’affirmation de l’AS Monaco comme l’un des meilleurs clubs européens – voir plus haut -, on constate que les deux clubs français engagés lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions (BCL) ont atteint le tour principal. Lors du premier tour de la BCL, Dijon et Strasbourg ont fini premiers de leur groupe, accédant ainsi au Top 16, et Cholet et Le Mans ont terminé deuxième. Enfin, le BCM Gravelines-Dunkerque, avant-dernier de Betclic ÉLITE, est premier invaincu du groupe M de la FIBA Europe Cup, une compétition que Cholet a failli gagner en avril dernier.

_________

12. L’incendie de Sportica, le choc pour Noël 2023

Le lundi 25 décembre, jour de Noël, un incendie s’est déclenché dans le complexe de Sportica. Derrière lui, il n’a presque rien laissé de la salle de basket inaugurée en 1986. Le BCM Gravelines-Dunkerque a perdu sa maison. C’est une terrible nouvelle pour ce club en difficulté au classement (17e avec 4 victoires et 12 défaites) qui va devoir s’entraîner à Loon-Plage et partager ses matches entre le Stade des Flandres (2 500 places), la salle de handball de l’US Dunkerque (2 500 places), et le Calypso de Calais (3 300 places).

